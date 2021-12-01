Omicron株多達逾50個突變點　專家籲密切關注

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台灣大學獸醫學系副教授陳慧文透過科技媒體中心接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，Omicron變異株從11月24日由南非通報之後，在一周內當地的感染病例直線爬升，進一步分析其病毒核酸之基因序列，發現Omicron變異株比起最初的武漢株有多達50幾個突變，比Delta等其他變異株都來得多，甚至在棘突醣蛋白上的受體結合區（receptor-binding domain）上也有15個位點的突變，而病毒的突變可能伴隨著感染力、毒力或病原性等的改變，因此格外受到重視。
然而Omicron病毒傳播能力是否更強、是否影響疫苗效果等需要研究證實，會建議一般大眾如何看待Omicron變種病毒？陳慧文說明，冠狀病毒演化速度快、變異株層出不窮，但醫藥科學界也與時俱進，相信能在最短的時間內對新變異株的特性有更完整的了解、以做出因應。
陳慧文指出，只要分離出病毒，就能馬上分析目前各家疫苗所誘發之抗體能否中和Omicron變異株，或是接種動物測試其病原性等，一般大眾須意識到即使打了疫苗，病毒仍然持續演化中，仍然要做好個人防疫、隨時注意自身健康。
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