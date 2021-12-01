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Omicron株多達逾50個突變點　專家籲密切關注

▲南非發現新的新冠病毒變異株B.1.1.52，世界衛生組織已經於11月26日正式以希臘字母命名為Omicron。（示意圖／NOWnews資料照）
▲南非發現新的新冠病毒變異株B.1.1.52，世界衛生組織已經於11月26日正式以希臘字母命名為Omicron。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-01 11:41:29

南非發現新的新冠病毒變異株B.1.1.52，世界衛生組織已經於11月26日正式以希臘字母命名為Omicron，並列為「受關切變種（VOC）」，學者指出，該變種病毒相較於最初始的武漢株多達50幾處突變，必Delta等變異株來的高得多。

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雖然目前對於Omicron的瞭解並不多，不過國際上已由潘妮．摩爾博士（Dr. Penny Moore）和艾力克斯．西格爾博士（Dr. Alex Sigal）分別領導的研究團隊，正加緊研究Omicron變種病毒對疫苗效力的可能影響以及傳播力。

台灣大學獸醫學系副教授陳慧文透過科技媒體中心接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，Omicron變異株從11月24日由南非通報之後，在一周內當地的感染病例直線爬升，進一步分析其病毒核酸之基因序列，發現Omicron變異株比起最初的武漢株有多達50幾個突變，比Delta等其他變異株都來得多，甚至在棘突醣蛋白上的受體結合區（receptor-binding domain）上也有15個位點的突變，而病毒的突變可能伴隨著感染力、毒力或病原性等的改變，因此格外受到重視。

然而Omicron病毒傳播能力是否更強、是否影響疫苗效果等需要研究證實，會建議一般大眾如何看待Omicron變種病毒？陳慧文說明，冠狀病毒演化速度快、變異株層出不窮，但醫藥科學界也與時俱進，相信能在最短的時間內對新變異株的特性有更完整的了解、以做出因應。

陳慧文指出，只要分離出病毒，就能馬上分析目前各家疫苗所誘發之抗體能否中和Omicron變異株，或是接種動物測試其病原性等，一般大眾須意識到即使打了疫苗，病毒仍然持續演化中，仍然要做好個人防疫、隨時注意自身健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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