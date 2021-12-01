14歲被逼全裸上陣拍片 南韓「國民初戀」身心大受打擊
49歲的南韓女星李尚雅當年號稱是「國民初戀」，從小就是母胎美女的她12歲就出道，當時因為家境困苦，李尚雅的父母把自己的女兒當搖錢樹，甚至在她14歲時，強迫她在電影中全裸上陣，讓李尚雅身心大受打擊，也導致她往後的3段婚姻皆以離婚收場。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-01 11:52:50｜2021-12-01 12:16:30
李尚雅當年在拍電影時，被導演要求演裸戲，若不答應就必須付賠償金，年僅14歲的李尚雅當讓是不願意，但她的父母卻因不想賠錢，就強迫女兒聽導演的話，雖然李尚雅一脫成名，之後更拍了許多電影和和電視劇，但這也讓她心中留下不可抹滅的傷痛。
從小在父母的掌控之下，李尚雅宛如一個漂亮的洋娃娃，沒有自由，也不能自己做主，她為了脫離原生家庭的苦海，毅然決然在25歲時，和認識才4個月的小咖喜劇演員閃婚，但婚姻僅維持1年就告吹。李尚雅對愛情沒有死心，之後又嫁給了第二任的企業家老公，但對方其實是一個騙子，打著李尚雅的名義到處招搖撞騙，這段婚姻也維持了1年，2人育有1女。2次離婚讓李尚雅在當時民風保守的南韓大受非議，第3段婚姻雖然維持長達11年，但最後李尚雅仍和大10歲的老公離婚。如今李尚雅和21歲的女兒相依為命，她給了女兒自己以前沒有的母愛。
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