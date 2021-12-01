因前男友訊息遭爆打　高嘉瑜：晚上10點持續到天亮

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不過高嘉瑜是11月11日遭施暴，卻在11月24日參加林母的喪禮，且在11月30日事件爆發後才報案。高嘉瑜指出，事發後她非常恐慌，手機又一直被控制，還不斷拿她的影片、照片恐嚇她，她只能順著不要刺激林秉樞，等到他母親告別式結束後，再來處理這件事情。
高嘉瑜表示，林秉樞還一直哀求她因為母喪，且還吃身心科的藥，也有很多精神狀況，但林秉樞的母親過去住院時她有去探望，基於長輩與晚輩的情誼，所以還是有參加林母的喪禮。事後是因為知道太多女性受害，她希望自己是最後一名受害者，所以選擇站出來。
高嘉瑜說，事發隔幾天後她才去驗傷，過程中都還有在冰敷，但驗傷時還是不成人形，連醫生都說沒有看過這麼嚴重家暴，她自己不敢讓大家、家人知道，兩性關係中女性很多時候都是弱勢，自己第一時間沒有處理得很好。
高嘉瑜指出，自己過程中才知道家暴、親密關係暴力是什麼，會陷於什麼恐懼跟身不由己狀況，都要經歷過才知道。希望有跟她一樣女性，要保護自己，跟身邊朋友家人請求協助，否則不知道如何處理。
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