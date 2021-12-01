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因前男友訊息遭爆打　高嘉瑜：晚上10點持續到天亮

▲民進黨立委高嘉瑜今（1）日表示，因為前男友傳他的小孩照片，就糟林秉樞施暴，不僅抓她頭髮、拖行，還打到她滿嘴鮮血、臉都腫起來。（圖／記者陳明安攝，2021.12.1）
▲民進黨立委高嘉瑜今（1）日表示，因為前男友傳他的小孩照片，就糟林秉樞施暴，不僅抓她頭髮、拖行，還打到她滿嘴鮮血、臉都腫起來。（圖／記者陳明安攝，2021.12.1）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-01 12:05:52

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，高嘉瑜今（1）日回顧當天發生狀況，因為前男友傳他的小孩照片，就糟林秉樞施暴，不僅抓她頭髮、拖行，還打到她滿嘴鮮血、臉都腫起來，甚至用她手機發文，整個過程從晚上10點到天亮，臉腫到她都不認識自己，過程中雖有飯店送冰塊、藥，但因為手機遭搶走，導致自己沒辦法離開。

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高嘉瑜說，遭打之前來有發生一件事情，就是林秉樞把她包包亂丟、亂砸在走廊上，她在撿東西時飯店服務生有走過來，但林秉樞大聲喝斥請服務生不要幫忙撿，並要求服務生離開。在暴力當下身為女性這件事，就連她是立委也做不了什麼事情。

▲民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴。（圖／高嘉瑜提供）
▲民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴。（圖／高嘉瑜提供）
不過高嘉瑜是11月11日遭施暴，卻在11月24日參加林母的喪禮，且在11月30日事件爆發後才報案。高嘉瑜指出，事發後她非常恐慌，手機又一直被控制，還不斷拿她的影片、照片恐嚇她，她只能順著不要刺激林秉樞，等到他母親告別式結束後，再來處理這件事情。

高嘉瑜表示，林秉樞還一直哀求她因為母喪，且還吃身心科的藥，也有很多精神狀況，但林秉樞的母親過去住院時她有去探望，基於長輩與晚輩的情誼，所以還是有參加林母的喪禮。事後是因為知道太多女性受害，她希望自己是最後一名受害者，所以選擇站出來。

▲民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴。（圖／高嘉瑜提供）
▲民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴。（圖／高嘉瑜提供）
高嘉瑜說，事發隔幾天後她才去驗傷，過程中都還有在冰敷，但驗傷時還是不成人形，連醫生都說沒有看過這麼嚴重家暴，她自己不敢讓大家、家人知道，兩性關係中女性很多時候都是弱勢，自己第一時間沒有處理得很好。

高嘉瑜指出，自己過程中才知道家暴、親密關係暴力是什麼，會陷於什麼恐懼跟身不由己狀況，都要經歷過才知道。希望有跟她一樣女性，要保護自己，跟身邊朋友家人請求協助，否則不知道如何處理。

▲民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴，事後前往醫院驗傷。（圖／高嘉瑜提供）
▲民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴，事後前往醫院驗傷。（圖／高嘉瑜提供）
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