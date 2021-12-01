劍指中國！5國聯合軍演守印太　前美軍上校：戰爭感迫近

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「ANNUALEX 2021」原先是日本海上自衛隊的年度海軍訓練活動，通常邀請各國海軍參加，但此次聯合軍演多達5國共35艘軍艦，又適逢德國巡防艦「巴伐利亞號」訪問亞洲，也是德國海軍20年來首度在印太地區參與軍演。
《美國之音》報導，前美國海軍陸戰隊上校、日本戰略研究論壇高級研究員紐瑟姆（Grant Newsham）表示，近年來因為中國造成的威脅，讓軍演「真實感倍增」。隨著中國解放軍在整個地區的行動咄咄逼人，此次軍演也帶來以往ANNUALEX軍演所沒有的政治意義，更改變了以往ANNUALEX聯合軍演的性質。
紐瑟姆認為，中國在南海周邊的威脅上升，也讓日本轉向擁有更強的防禦能力的想法。現在日本大眾不反對這種被視為「集體自衛」的聯合軍演，日本政府對於海上自衛隊的各種跨國演習都故意淡化處理，任由海上自衛隊與其他國家進行涵蓋高階技術的聯合軍演，因此海上自衛隊的作戰能力很強，與美國海軍的配合度也相當高。
中國的軍事威脅與日俱增，紐瑟姆認為，類似的演習只會「不斷增加」。紐瑟姆表示，日本海上自衛隊與美國或是其他國家的海軍在這個區域的聯合演習，是想要向中國傳達一個訊息，那就是「不要誤判，美國和日本不會被解放軍的威脅嚇倒。」日本在幾年前還會因為怕激怒中國而排斥在南海與美國海軍聯合演習，但現在已經根本不怕了。
「ANNUALEX 2021」從11月21日至30日，一連10天在菲律賓海進行，為年度一系列演訓劃下句點。《路透社》報導指出，亞洲海域地區因為台灣而起的緊張情勢升高，美國希望藉此加強嚇阻中國擴張領土野心，而日本的最新年度防衛白皮書則將中國視為主要國安威脅，並提及中國在台灣周邊軍事活動頻繁，對台灣懷有著危機感。