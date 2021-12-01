名家論壇》吳崑玉／向暴力說不之前　早該揭穿騙子嘴臉

我是廣告 請繼續往下閱讀
某日半夜，接到有人來電，他在Piano Bar遇上一個酒客嗆聲，起了衝突，對方自稱是國安局人員。友人機警留下他的名片與電話，次日我通報國安局朋友查證。國安局朋友馬上打電話到他手機，質問他是不是在外偽稱為國安局人員?如此違反法令，將予送辦。對方嚇得一直道歉否認，以後也再沒看見他出入那間店。過了幾年，聽說他與某名女人結婚，後來又涉及家暴送辦，與這次案件主嫌行徑如出一轍。
在台北縣工策會服務時，某日勞工育樂中心董事長來電，告知某具律師身份的前縣府官員，帶了兩個自稱是調查局人員的年輕人，到勞工育樂中心視查。宣稱他是奉黨政高層之秘密命令(當時是馬政府)，來追查蘇貞昌縣長時的弊案。這位老實董事長，當場被嚇到了？便讓他看東看西繞了一圈。
當下我便打電話去調查局，找來海山組組長，約陳董在我辦公室碰面。除告知調查局沒有這個人也沒有這項任務外，也說明調查局查案，會有正式的文件與流程，不會用這種方式。同時，調查局要求勞工育樂中心調出監視錄影帶，要控告此律師冒用調查局名號。但錄影帶只錄到律師老爺帶兩個愣頭青進門的畫面，無法作為證據。後來陳董大概也是怕惹事，搞清楚各種證件與文件樣式後，便回去交待工作人員特別注意，並留下海山組幹員連絡方式，如有類似人員再上門立即通知幹員逮捕。此事便大事化小，不了了之。這位律師老爺後來繼續在黨政圈裡廝混，還去幫忙驗票，看來還混得不錯。
江湖上辦事，九成是用「唬」的，偏偏台灣人黨國威權遺毒未淨，法律觀念薄弱，既沒有驗證手法，也沒有查證管道，經常被這些自稱「我老大是誰?」「我是XX人員」的人給唬住了。不要以為只有村夫農婦無知小民會被騙，連半官方的董事長也會被瞬間鎮住，甚至後來在黨團，也遇到黑白兩道自稱多麼威的人馬登門唬爛，甚至出言恫嚇。還好我平日交往複雜，遇上這種人就挑個他嗆聲的單位或什麼會的電話出來，問他要不要報個訊?對方馬上就慫了。
深入研究一下這些冒用官方或黑道老大名號騙子的心態，無非是想假託威名鎮住對方，恐嚇對方就範。這種行為的背後，本身就是一種暴力邏輯，他不是假託名號讓你羨慕欽敬那種騙子，而是另外一種恐嚇，意思是我認識某某某，或我擁有某種權力或武力，「你如果不聽話，我就把你…」。這種人如果回到他覺得安全的地方，面對他覺得可以為所欲為又不會被舉發的人物，潛藏的暴力傾向很容易傾瀉而出。所以，這種人會家暴父母、女友、小孩，一點也不讓人意外，而且只要有一次成功，便會一而再、再而三的再犯。法律上的保護令與輕罪，讓他更加肆無忌憚。把他拖出去一暴還一暴，雖然在道德和法律上不被允許，卻是最簡單有效的對應方式。
台灣經常有個觀念，來自當年青幫老大杜月笙的說法。有人報告說很多人假借青幫名號在外招搖撞騙，杜月笙回答的大意是，有人要借我們的招牌，表示我們的招牌還有點用，睜眼閉眼就算了。這套邏輯在幫會裡還有點用，但嗆到政府單位便完全無法忍受。畢竟國安、檢調這些單位，有其法律上的權威與嚴肅性，不能容許假冒行為的存在。但現行法令卻沒有有效制止假冒官方單位名號的辦法，或因抓不勝抓而睜眼閉眼，從而縱容這些騙子橫行江湖。
事實上，即使在江湖行走，亂嗆老大名號也是會出事的。某討債集團嗆聲他的老大是某甲，不還錢就要耍狠對付他。被討債人受不了，找上某中部Y老大出面協調。Y老大把某甲找來，第一句話就問他老大是誰?然後打電話去找他老大協調。還好某甲的老大是真的，如果是假的，可能當場就被處理掉了。
所以，我一直覺得，每次出了事，就喊喊「跟暴力說不」，其實滿廢話的。如果政府單位認真處理這些假冒名號的詐騙份子，也許就沒那麼多無辜女性會被騙了。政府也不必全用法律伺候這些騙子，公佈姓名與詐騙行為，專線接案並轉警察追蹤驗證，也許更能有效遏止這些歪風。許多潛藏的家暴俗辣，也可能早就被揪出在案，使其無法再在江湖行騙。
這位老兄已經騙到國安局的上級國安會秘書長了，情況還不嚴重嗎?因為他假冒的是國安人員，就把他當成國安問題來處理，不算過份吧?!
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: opinion@nownews.com