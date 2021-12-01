年輕人的拼勁！「新板土連線」不畏低溫進行公投宣講

爭取民進黨新北市議員提名的卓冠廷、張銘祐、山田摩衣昨（30）日組成「新板土連線」，盼為新北來努力、為台灣來努力；3人今（1）日清晨不畏14度的低溫，秉持「年輕人的拼勁，做就對了！」的理念，一起來到板橋與樹林的交界，跟經過的民眾進行公投宣講。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-01 12:26:48
甫宣布投入板橋區議員的山田摩衣，今日與正國會的2位學長再度合體，尋求選民的支持，希望一同跨進市議會外，也針對1218四大公投的議題，在板橋與樹林的交界處的路口向民眾宣講；山田摩衣拿起麥克風大聲向市民問安外，也不忘呼籲，為了孩子們的將來，1218一定要勇敢的站出來投下四個不同意，台灣更美麗、台灣進國際！
卓冠廷認為，「這是一場決定台灣未來的公投！」1218公投有重啟核四、三接遷移二項的能源題，這攸關台灣的未來、新北的發展與安全，及全民的健康；因此他堅決反對重啟核四外，同時為了盡快降低台灣的燃煤火力發電比例，三接若順利完成，可確保北台灣的燃氣機組供應穩定，對台灣未來的經濟發展，這絕對是必須達到的建設。
張銘祐指出，清晨14度低溫，澆不熄年輕世代的熱情，很開心「新板土連線」又再次合體，今日是12月1日，距離公投投票日只剩17天，會持續以街頭宣講的方式，呼籲大家為了台灣子孫的未來，在12月18日要出來投票，四大公投一定要投下「四個不同意」，讓台灣更有力！此外，他和冠廷、摩衣的連線模式會持續進行，為新北來努力，為台灣來努力。