高嘉瑜遭暴打「14天前就露餡」！證據被挖出 2處洩端倪
「港湖女神」立委高嘉瑜昨日爆出被男友林秉樞痛打，造成身上多處受傷，引發社會議論，今（1）日上午親自出面還原始末，透露自己被拉頭髮拖行暴打，滿嘴都是血，直呼「我都覺得我快死了！」而消息曝光後，就有網友找到高嘉瑜在被打後6天發出的文章，發現照片有些不對勁，將時間軸對起來之後，才發現當時已經洩漏端倪，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 12:31:10｜2021-12-01 13:22:06
據了解，高嘉瑜在11月11日與男友林秉樞入住板橋縣民大道的飯店，兩人發生口角，對方出手毆打她臉，且這並不是林秉樞第一次暴力對待女性，先前也對前女友以持有親密影片恐嚇，如今又爆出痛毆高嘉瑜，遭到警方逮捕偵辦。
而除了資深媒體人趙少康在節目爆料，高嘉瑜在12日向節目組請假，表明自己「跌倒受傷」以外，PTT也有網友神出高嘉瑜在11月17日的臉書發文，表示「高嘉瑜FB在17號救走光了？這是他被打之後第六天的發文」只見貼出的照片，原本外界只注意到脖子上的瘀青，即使蓋了厚厚的化妝品仍隱約透出傷勢，結果發現高嘉瑜的網紗裙下，透過薄紗還能看到小腿上貼著一大塊紗布！
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，你還看真細＝＝」、「原來14天前就有端倪」、「我仔細看，高嘉瑜的右邊眼睛也有瘀青，化妝都擋不住＝＝」、「真的太扯了....這種人真的要關起來欸」、「一個這麼弱小的女生....他忍心這樣暴打，真的太誇張」、「14天前就有端倪啊....真柯南啊」、「佩服你能看那麼細....」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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