演活越南移工來台愛情故事！《昭君與招弟》舞台劇內容曝
《四方報》報導，新世代來臨，除了面臨網路發達，台灣也逐漸成為更國際化、更多新移民落地生根的寶島。而舞台劇《昭君與招弟》以現代台灣為題材，將許多臺灣社會所面臨如新住民、網路世代、家庭關係等當代議題，巧妙地融入在劇情當中，該舞台劇日前在高雄駁二正港小劇場上演。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-01 17:54:00
《昭君與招弟》中的三對愛情關係以昭君打開故事的大門，她遠從越南來臺工作，因緣際會認識了社區機車維修行的俊傑；照娣因受不了婚姻生活與她的丈夫興哲，而到超商打工；Akiru仰慕著在網路上放送直播的文青型實況主「隼」。
表演家合作社製作人李道弘表示，《昭君與招弟》舞臺劇欲借用歷史文化中鮮明的女性形象，但以現代戲劇的創作手法，描述女性走出命運框架，用顛覆性的姿態，活出自己的命運，也追求自己想要的愛情；其中昭君代表勇氣、招弟代表盼望，新一代的Akiru則代表追求自我的精神。
《昭君與招弟》原定於五月於高雄春天藝術節首演，然因疫情影響，在近期才上演。這次演出邀請到謝淑靖導演，從編寫劇本到導演一手包辦；《昭君與招弟》運用到相當多屬於臺灣自己的文化元素，除了嘗試讓戲劇看起來是一部屬於女性的作品之外，也能看到以臺灣為「家」的畫面。