今年才與林秉樞交往　高嘉瑜：施暴時說第一次打女人

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「交往2、3個月就很容易暴怒」高嘉瑜表示，林秉樞常情緒失控，逼下跪、道歉，要照他說的話去做，如果不去照做，會找很多方式逼她去照他意思去做，昨天新聞看到其他受害者，話術、手法對待這些女性都是如出一轍，但他的說法是吃身心科藥，重度精神分裂。
高嘉瑜說，昨天有很多女的前女友也受害找上她，才發現林不只對她一個人，之前交往過的女友，也用類似手法、恐嚇脅迫，必須要順重林秉樞意思。林會逼迫簽文件、拍攝影片，她是公眾人物也被予取予求，一般受害女性面對這種不雅照片、威脅真的很無助。
另外高嘉瑜的前男友「小馬」曾到林秉樞的母親靈堂。高嘉瑜說，真的很感謝小馬，當知道這件事情後，一直要求林秉樞交出照片，小馬到靈堂上資料就被現場人員轉交，鬧場是林秉樞的說法。
高嘉瑜還說，她跟小馬分手很長一段時間，從學生時代到議員、立委，在政策、文宣上都是幕僚角色，小馬對她很好，但沒想到分手後卻交到這種人，自己想想覺得很白癡。
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