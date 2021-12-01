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今年才與林秉樞交往　高嘉瑜：施暴時說第一次打女人

▲民進黨立委高嘉瑜今（1）日指出，今年才開始和林秉樞交往，但到現在對於林的真實狀況還不清楚，就連家在哪也不知道。（圖／記者陳明安攝，2021.12.1）
▲民進黨立委高嘉瑜今（1）日指出，今年才開始和林秉樞交往，但到現在對於林的真實狀況還不清楚，就連家在哪也不知道。（圖／記者陳明安攝，2021.12.1）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-01 12:45:17｜2021-12-01 13:15:20

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴，高嘉瑜今（1）日指出，去年選立委時林秉樞說提供很多想法、意見，開始聯繫後半年，今年才開始交往，但到現在對於林的真實狀況還不清楚，就連家在哪也不知道。事件爆發後林的前女友也受害找上她，而當天被打後林卻說「第一次打女人」並頻頻道歉，相信很多家暴者都是這樣。

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高嘉瑜說，林秉樞在政治圈、學界、企業界有很多朋友，她平常較少跟外界政商界應酬，因此她也不會去查證，因為資訊不對等才相信林秉樞的話。林秉樞營造出跟很多人很熟，還說自己在國安單位工作，跟檢調非常熟。

「交往2、3個月就很容易暴怒」高嘉瑜表示，林秉樞常情緒失控，逼下跪、道歉，要照他說的話去做，如果不去照做，會找很多方式逼她去照他意思去做，昨天新聞看到其他受害者，話術、手法對待這些女性都是如出一轍，但他的說法是吃身心科藥，重度精神分裂。

高嘉瑜說，昨天有很多女的前女友也受害找上她，才發現林不只對她一個人，之前交往過的女友，也用類似手法、恐嚇脅迫，必須要順重林秉樞意思。林會逼迫簽文件、拍攝影片，她是公眾人物也被予取予求，一般受害女性面對這種不雅照片、威脅真的很無助。

另外高嘉瑜的前男友「小馬」曾到林秉樞的母親靈堂。高嘉瑜說，真的很感謝小馬，當知道這件事情後，一直要求林秉樞交出照片，小馬到靈堂上資料就被現場人員轉交，鬧場是林秉樞的說法。

高嘉瑜還說，她跟小馬分手很長一段時間，從學生時代到議員、立委，在政策、文宣上都是幕僚角色，小馬對她很好，但沒想到分手後卻交到這種人，自己想想覺得很白癡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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