澎恰恰要登《炎上》被公審　欠債、光碟案痛點全戳

飽受債務所苦的綜藝大咖澎恰恰，在傳統電視圈尋求支持有限，轉向跟網紅們合作，除了和波特王拍廣告業配產品，更攜手擅長脫口秀的薩泰爾公司，宣布明年2月11日將舉辦《炎上 澎恰恰》喜劇表演場，由黃豪平帶領林致遠、謝忻、白雲等一票名人和脫口秀演員們，猛戳澎恰恰痛點！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澎恰恰明年與薩泰爾合作《炎上 澎恰恰》喜劇表演。（圖／翻攝薩泰爾娛樂YouTube）

薩泰爾娛樂昨公布宣傳影片，負責吐槽的「炎上將軍」由黃豪平擔任，他一聽到這場表演的主咖是澎恰恰時，打趣說要把秀辦在澎哥的鼻孔裡，這樣比較寬敞，逕自哈哈大笑，結果鏡頭拉遠，才發現他人真的在鼻孔裡，大喊「澎哥，放我出去」，並用力敲打旁邊的牆壁，畫面逗趣。





▲澎恰恰在「狗屎寫手」裡狠虧自己「沒事千萬不要自慰」。（圖／翻攝薩泰爾娛樂YouTube）

澎恰恰和薩泰爾先前合作過《狗屎寫手》，由博恩寫稿，讓他上台表演，將歷年負面新聞等話題，全都搬上檯面，玩弄諧音梗，內容相當爆笑，澎哥在台上大方自嘲長得像大猩猩，更說出「徒弟許效舜都沒拿錢來，一點都不孝順」、「我拍過最紅的片是2005年的自慰光碟，那片光碟我付了4000萬也要不回來，奉勸大家『沒4000萬（沒事千萬）不要自慰』」、「我希望死後上天堂，否則下地獄會碰到地下錢莊」，尺度完全不設限。





澎恰恰當時面對全場不到100人的觀眾，被虧這種通告費也要賺，毫無明星包袱，這次炎上場的尺度更寬，挑戰尺度與冒犯的邊界，表演場地高達數千人，加上徐乃麟專場惹出脫口秀圈「龍K之亂」的爭議，讓澎哥這次表演秀話題性更強，負債話題恐成腳本主角。



