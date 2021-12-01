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寶寶一哭二吐三血便　當心「腸套疊」上身

寶寶一哭二吐三血便　當心「腸套疊」上身
寶寶一哭二吐三血便　當心「腸套疊」上身

健康醫療網

2021-12-01 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】孩子間歇性哭鬧、嘔吐且有血便，小心可能是腸套疊！小星是9個月大的弟弟，因感染輪狀病毒住院，起初新手爸爸以為孩子一陣一陣哭鬧，是因為生病不舒服，換尿布時竟發現一大灘血，才趕快告訴醫師。小兒科醫師立即做腹部超音波檢查，發現影像有一大段標靶似之圖形，診斷是「腸套疊」。

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一哭二吐三血便   小心是腸套疊

「腸套疊」是小兒專科常見的腹部急症之一。亞東醫院小兒外科許琪琪醫師表示，幼兒型的腸套疊多為迴腸套入結腸型，其好發於兩歲前，以四至十一個月大的嬰兒最多，男性的發生率約為女性的四倍。而腸套疊典型症狀為間歇性腹痛，小朋友會一陣一陣哭鬧，每隔十至二十分鐘就會痛一次，腹痛時兩腳會彎曲至腹部；但不痛時孩子可以正常活動，因此常被父母忽略。

隨腸子阻塞的時間拉長，就會漸漸出現嘔吐，若小孩嘔吐較嚴重及無法進食，也會出現脱水和電解質失衡，使孩子顯得倦怠無力，最嚴重至解血便，血便多由腸黏膜出血和腸黏液混合，看起來很像草苺果醬，若父母注意到孩子糞便異常，必須提高警覺。

7-8成採灌腸治療　這些情況需手術

在治療方面可以分為灌腸療法及外科療法。一般都先嘗試空氣或生理食鹽水灌腸，約70至80%病例可以灌通，但有一些情形，並不適用灌腸方式，例如病人已有腹膜炎的症狀，或是發病時間太久且有明顯生理狀況不穩定的情形，此時必須改採手術治療，以腹腔鏡方式將腸子復位，一般而言腸子復位後就可正常進食了。

延遲診斷治療　恐危及性命

但若延遲診斷及治療，會造成腸子壞死及小孩生命危險。許琪琪醫師提醒，小兒腸套疊好發於春夏季節交接和初冬時期，正是胃腸炎和流行性感冒盛行時，切勿把小孩的間歇性哭鬧，當成一般的生病哭鬧而延誤就醫，務必提高對孩子的關注，若有異常身體狀況，及時就醫。



資料來源：健康醫療網 寶寶一哭二吐三血便　當心「腸套疊」上身

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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