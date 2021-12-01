楊奇煜親密肉搏「又濕又燙」　愛妻竟點頭讓位

男團「Lollipop棒棒堂」出身的楊奇煜（小煜）將推出個人單曲《不在場祝福》，他歷經結婚、生子、音樂舞台劇洗禮後所交出新作品，MV邀來演員鄭人碩扮演哥哥，其中一幕鄭仁碩為了教導楊奇煜如何跟女生告白，還「親身示範」如何套戒指及強吻臉頰示愛，短短的一分鐘的「親密床戲」意外成了MV最大亮點。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-01 13:31:40｜2021-12-01 13:32:59
MV中，楊奇煜與飾演親生哥哥的鄭人碩，兩人因為都愛上了廖曉彤，因此產生一連串感情糾葛。楊奇煜與鄭人碩在MV中有許多對手戲，私底下靠著講垃圾話熟稔的兩人，第一場戲就得穿著內褲共躺一床，詮釋情緒飽滿的「另類床戲」，過往身邊總是躺著老婆的楊奇煜，坦言「枕邊人」突然換成男生一開始很不習慣，加上要跟鄭人碩有近身肉搏抱抱的互動，讓他做足心理準備去揣摩內心心境，「因為導演在過程中引導得很好，瞬間就能把那個狀態轉為兄弟的氛圍。」
而當中最令他印象深刻的，無非是被鄭人碩親然後又用手做戒指「套牢」的戲碼，當下演完後楊奇煜第一個反應是：「第一次被這麼大的嘴親，又濕又燙！」問到被男生「套牢」有什麼感覺，楊奇煜笑說：「因為也才剛求婚沒多久，沒有被男人套過的感覺，很奇妙！」有趣的是，楊奇煜老婆在看完MV中與鄭人碩的「床戲」後竟拍手叫好，除了稱讚自己老公表現超讚外，更笑說：「兩個人真的長得很像很搭，不如就在一起吧！」
這次為了MV大秀結實強壯體魄的楊奇煜，其實一直以來都保持著運動習慣，儘管事業、家庭兩頭忙，但依然保持著一天運動一小時外加降低澱粉攝取來維持良好體魄。近期重返《全明星運動會》第三季的他，透露先前第一季因比賽受傷的腳已完全復原，這次為了參加節目特別提早半個月做前置作自主訓練，從全身肌耐力訓練，到讓腳慢慢習慣重量跟使用狀況都下了不少功夫，為接下來比賽做足準備的他信心滿滿地表示：「全力以赴應戰！」