郭書瑤主動獻吻蔡凡熙　故意氣壞「前男友」

愛情電影《再說一次我願意》由蔡凡熙和郭書瑤在大銀幕再續前緣，今（1）日宣佈成為台灣首部進軍NFT市場的國片，將發行片中精彩花絮NFT，此一創舉希望能引領國片開發新市場；該片同時釋出主海報，只見郭書瑤雙手捧著蔡凡熙的頭獻上雙唇，蔡凡熙被逆襲偷吻一臉驚訝、透露著些許害羞，宣告兩人從此被一條紅線緊緊相連。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-01 13:28:00
《再說一次我願意》中，郭書瑤和蔡凡熙的感情始自一場路邊的意外，蔡凡熙偶然見到郭書瑤和男友吵架，看不過去對郭書瑤出手相助，帥氣又勇敢的模樣讓郭書瑤瞬間為之傾心， 決定獻吻蔡凡熙氣壞男友。蔡凡熙在現實中也有過路見不平的經驗，因此演起英雄救美的角色絲毫不陌生，他表示自己曾在路上看見一輛車子在倒車，後方卻仍有一群路人，「差點撞上！我直接衝向前，狂拍駕駛座車窗要對方停車。」但他後來發現車內駕駛帶點地痞流氓的氣息，瞬間收手，只能繼續揮手示意請對方踩煞車，「而且是出道後的事情，我媽趕緊拉走我！」深怕被路人旁觀側目甚或遭人報復登上社會新聞。
至於郭書瑤是否有過路邊豔遇呢？她笑言沒有遇過可以認真交往的豔遇：「我的豔遇都是三歲小孩。」自曝有強大的「吸嬰體質」，到希臘出外景遇到孩子不斷對她眨眼表示好感，小女生一直盯著看她看到出神，「只是第一次見面，抱著跟她玩，沒想到後來一不抱就炸裂的哭，熾熱的眼神盯著我，所有的工作人員都傻眼！」