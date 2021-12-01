NBA／詹皇賽前傳確診缺席 威少、AD率湖人逆轉勝
湖人今(1)日作客出戰國王，賽前「詹皇」LeBron James驚傳確診新冠肺炎，急搭私人飛機返洛杉磯，好在留下來的隊友沒讓他失望，Anthony Davis、Russell Westbrook合繳48分，率湖人以117:92逆轉獲勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-01 13:38:32
今天一開賽雙方失誤連連，首節兩隊合計發生15次失誤，Westbrook出現4次就包辦湖人一半次數，也因此影響戰局，首節打完湖人以20:28落後。
直到第三節後段，Westbrook找回比賽節奏和AD聯手帶領湖人攻下一波37:15逆轉戰局，其中兩人合繳21分，接著第四節湖人趁勝追擊，單節再度打出30:18繼續擴大差距，最終以117:92逆轉獲勝，本季戰績來到12勝11負。
AD攻下湖人最高25分7籃板3助攻，Westbrook貢獻23分6助攻，且下半場沒再發生失誤，替補登場的Malik Monk挹注22分，Carmelo Anthony也有14分，Dwight Howard添12分13籃板。
反觀國王在下半場熄火，當家後衛De'Aaron Fox僅得17分5助攻，出現7次失誤，先發中鋒Richaun Holmes攻下最高27分9籃板。