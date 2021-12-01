林秉樞認了！坦白「一時衝動」打人 但否認以親密照威脅
立委高嘉瑜遭家暴一案，林秉樞今（1）日凌晨被逮回警局時路上仍矢口否認自己有動手，但最新終於坦承，對警方供稱自己一時衝動打人。不過林秉樞仍否認限制高嘉瑜自由，也不承認有持親密照威脅高嘉瑜。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 13:40:48｜2021-12-01 14:03:19
據了解，林秉樞對警方供稱，因為高嘉瑜經常與前男友聯繫，之前兩人便曾因此事多次溝通未果。而11日當天，又看到高嘉瑜手機中與前男友的對話訊息，遂暴怒與其爭執，先是摔包包，接著一時衝動出手打人。林秉樞還表示，過程中高嘉瑜也有還手。
雖然承認動手，但林秉樞否認有限制高嘉瑜人身自由，稱高嘉瑜12日有去立院簽到，也不承認曾持親密照威脅。
警方在林秉樞手機中，查獲包括高嘉瑜在內共4位女子的親密照，照片有10餘張，沒有看到影片。不過不排除林秉樞已經事先清除過手機資料，仍待進一步調查釐清。警方訊後依傷害、強制、妨害秘密、妨害自由等罪嫌，將林秉樞移送法辦。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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