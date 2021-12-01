偽出國迎接2022年！星宇航空推萬元有找「曙光班機」搶翻
被疫情悶壞很久沒有搭飛機了嗎？星宇航空首次推出曙光班機飛行體驗，共有JX8168「台北-台北」、JX8811「台北-台東」及JX8822「台東-台北」三種選擇，要讓民眾「近距離迎接2022年第一道曙光」，創造獨一無二的跨年回憶。為了提供多元行程，星宇航空攜手兩大旅行業者，與易遊網攜手打造天空及陸地兩種交通體驗，送旅客漫遊台東、歡慶跨年；想純粹搭機賞曙光的朋友，則跟雄獅旅遊合作提供桃園機場飛往宮古島上空迎新年的選擇。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-01 13:48:13
星宇航空表示，這次的曙光雙機預計於2022年1月1日上午5:30自桃園機場同時啟航，JX8168「台北-台北」將繞經日本宮古島後折返，讓旅客體驗在兩萬英尺高空中近距離迎接曙光的感動；JX8811為「台北-台東」微旅行2.0航班，自桃園機場起飛，航經宮古島賞曙光，沿台灣東岸於上午08：30抵達台東機場；「台東-台北」航班JX8822則安排旅客至依山傍海的台東太麻里迎接2022年第一道曙光後，於1日下午13:30自台東機場起飛，沿東岸飛行、再至宮古島，傍晚16:30抵達桃園機場。
針對曙光雙機「台北-台北」飛行體驗的產品，雄獅旅遊推出經濟艙雙人套票，平均每人9999元，商務艙售價每人最低則是15888元起，還可擁有星宇小舖熱賣商品A350XWB飛機抱枕毯。根據業者表示，目前僅剩經濟艙套票還有零星席次，商務艙已全數銷售一空。
另外，易遊網表示，除了有純飛行體驗5888元起外，更結合環島之星推出第2彈「雙星假期 漫遊台東」系列行程，喜歡自行安排行程的旅客，台東自由行2天含經濟艙機票、環島之星車票及飯店住宿，每人含稅9900元起，另外也有全包式跟團行程可依喜好選擇，不用擔心跨年檔期花東飯店一位難求，此趟行程通通為旅客卡好位，讓旅客可用最「High」的方式在機上迎接新年曙光外，還可暢遊台東2到3日，開啟2022年第一趟完美旅程。業者表示，目前不論是台北啟航還是台東啟航的班次，都已經銷售超過八成，想要一睹元旦曙光的民眾還得及早卡位。