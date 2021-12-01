恐怖12月來了！印度神童預言倒數　警告這「6件事」小心

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二、注意國際政治局勢的變化，近日中國與印度緊張關係恐升溫，涉及範圍廣泛；且預計明（2022）年3月至4月，將出現更大量地緣政治的衝突狀況，美國與中國的關係也將受影響。
三、注意房地產、畜牧業發展，阿南德提到，月偏食發生時恰逢月亮落在金牛座，而金牛座與土地有關，因此首當其衝受到影響的是房地產，近期恐怕會出現震盪，另外，對牲畜也會特別有影響。
四、注意印度經濟，印度的經濟近期雖然因為月偏食受創，但長期來看，對經濟成長反而是個吉兆。
五、全球洪水氾濫問題將於12月開始，到明年4月之前，都可能豪雨成災，釀成洪水爆發等危難，曾有水患的國家必須特別注意。
六、能源危機、電力短缺、供應鏈中斷。
而目前12月剛開始，在第一項Omicron變種病毒到來之後，也應證了阿南德先前預言「9至11月全球將又有大災難危機」，而目前Omicron變種病毒傳染力相對Delta更高，也讓各國上緊發條，積極防堵病毒擴散，世界衛生組織也正在積極了解狀況，探究Omicron的嚴重程度。（編輯：張嘉哲）
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