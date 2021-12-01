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恐怖12月來了！印度神童預言倒數　警告這「6件事」小心

▲印度神童阿南德多次預言國際疫情情勢，這次Omicron病毒現蹤也成功預言，引起國際關注。（圖／阿南德YT）
▲印度神童阿南德多次預言國際疫情情勢，這次Omicron病毒現蹤也成功預言，引起國際關注。（圖／阿南德YT）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 14:46:02

印度神童阿南德（Abhigya Anand）一直以來對於國際情勢以及疫情走向做出預言，多次成功預測，引起國際關注，而他在早前在10月22日又指出，有幾個國家將有可能遭受疫情反撲，如今，比Delta更加強悍的變種病毒「Omicron」已經在許多國家出現。而在過去這段時間，阿南德也預言了接下來12月會發生的全球危機，提醒大家務必要注意「5件事」，而至於會不會真的又預言成功，也在網路引起不少人討論。

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一、疫情反撲的危機來臨，尤其以疫苗接種率高的國家將面臨高傳染率的問題，其中包括英國、美國、新加坡以及以色列等4國家，如今Omicron變種病毒入侵多國，警報正悄然在全球響起。

二、注意國際政治局勢的變化，近日中國與印度緊張關係恐升溫，涉及範圍廣泛；且預計明（2022）年3月至4月，將出現更大量地緣政治的衝突狀況，美國與中國的關係也將受影響。

▲印度神童再度對全球疫情與經濟狀況做出預言。（圖／翻攝conscienceYoutube）
▲印度神童曾作出預言，表示12月開始，全球將有另一波災難，涉及經濟、疫情等等。（圖／翻攝conscienceYoutube）
三、注意房地產、畜牧業發展，阿南德提到，月偏食發生時恰逢月亮落在金牛座，而金牛座與土地有關，因此首當其衝受到影響的是房地產，近期恐怕會出現震盪，另外，對牲畜也會特別有影響。

四、注意印度經濟，印度的經濟近期雖然因為月偏食受創，但長期來看，對經濟成長反而是個吉兆。

五、全球洪水氾濫問題將於12月開始，到明年4月之前，都可能豪雨成災，釀成洪水爆發等危難，曾有水患的國家必須特別注意。

六、能源危機、電力短缺、供應鏈中斷。

而目前12月剛開始，在第一項Omicron變種病毒到來之後，也應證了阿南德先前預言「9至11月全球將又有大災難危機」，而目前Omicron變種病毒傳染力相對Delta更高，也讓各國上緊發條，積極防堵病毒擴散，世界衛生組織也正在積極了解狀況，探究Omicron的嚴重程度。（編輯：張嘉哲）

《NOWnews》提醒您：民間說法僅供參考。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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