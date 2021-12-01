大陸冷氣團來襲　農糧署提醒農民當心寒害

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農糧署指出，較不耐寒的蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；番茄產區須注意是否有大霧，因大霧容易引發晚疫病，宜進行病害防治；花卉除塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。
農糧署也分享，果樹應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期水果可實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力；蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密可稍修剪，讓空氣流通、增加受光，提高果樹溫度。冷氣團過境後，若有受害，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。
農糧署提醒，後續若有災情顯現，請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。另外，農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等，後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內申請。
農糧署強調，請農民密切注意新聞媒體所發布之天氣動態，盡早採取各項農作物防範措施，妥善預防以減少農作物災害及財產損失。