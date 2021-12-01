COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

大陸冷氣團來襲　農糧署提醒農民當心寒害

▲大陸冷氣團來襲，溫度普遍偏低，農糧署提醒農民當心寒害。（圖／記者陳雅芳攝，資料照片）
▲大陸冷氣團來襲，溫度普遍偏低，農糧署提醒農民當心寒害。（圖／記者陳雅芳攝，資料照片）

記者許若茵／台北報導

2021-12-01 14:01:59

今（1）日受大陸冷氣團影響，清晨新北出現最低溫12.7度，各地偏冷，農委會農糧署提醒，農友記得採取農作物防寒措施，以減少農作物損害，也應注意自身保暖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象局指出，今受大陸冷氣團影響，清晨各地天氣偏冷，嘉義以北和宜蘭低溫約13到15度，其他地區16至18度，白天在強冷空氣影響下，北台灣持續偏冷，高溫只有16度左右，中南部及花東氣溫也比昨天明顯下降，高溫普遍在20到22度，只有高屏約23、24度。

農糧署指出，較不耐寒的蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；番茄產區須注意是否有大霧，因大霧容易引發晚疫病，宜進行病害防治；花卉除塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

農糧署也分享，果樹應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期水果可實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力；蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密可稍修剪，讓空氣流通、增加受光，提高果樹溫度。冷氣團過境後，若有受害，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

農糧署提醒，後續若有災情顯現，請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。另外，農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等，後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內申請。

農糧署強調，請農民密切注意新聞媒體所發布之天氣動態，盡早採取各項農作物防範措施，妥善預防以減少農作物災害及財產損失。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
51.86%48.14%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀