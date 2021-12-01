徐若瑄開刀後病況曝光　患「子宮內肌腺瘤」原因出爐

徐若瑄出道31年，終於確定將在明年5月7日，第一次站上台北小巨蛋，舉辦個人第一場大型售票演唱會。從14歲參加選秀比賽開始，她擁有無數代表作，但是至今尚未舉辦過大型售票個唱，她興奮又期待地說：「音樂紀錄了每一個不同時期的我，也紀錄了我和歌迷之間的故事！如果我的任何一個時期或任何一首歌，曾經陪伴過大家，這個演唱會是為一直支持我的歌迷做的！」而她先前因子宮腺瘤問題，緊急入院開刀，她也曝光身體狀況。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-01 14:45:00
確定拿下小巨蛋檔期的時間，是今年疫情最嚴峻、宣布進入三級警戒的時刻，徐若瑄當下內心憂喜參半，喜的是終於可以站上小巨蛋舞台，唱歌給一直支持她的粉絲們聽，憂的是疫情不穩定，看著眾多好友的演唱會不得不調整，讓她直說：「那時候就覺得一切不是自己能掌控，好像只能跟著生命走…當時的心情很像吃麻辣鴛鴦火鍋，又辣、又鹹、又燙、又甜、又清淡，很愛吃、但可能會拉肚子、也可能會很口渴，只能說是非常五味雜陳。」
日前徐若瑄無預警在新加坡入院，各界十分關心她的身體狀況，讓她嚴厲強調：「我的健康沒有亮紅燈，我的體力一直都很好哦，請大家不要擔心！」她表示日前因為子宮內肌腺瘤造成的貧血，是遺傳了媽媽的體質，十年前就有了，「這是和體質有關、無可奈何的事，我補了鐵質後已無大礙，我5月還要站上小巨蛋唱歌給大家聽！」而關於懷孕臥床的原因「子宮頸閉鎖不全」是一種體質；之前胃食道逆流的情況是因為她力求盡善盡美、壓力太大造成，目前已經復原。