宏都拉斯大選揭曉　外交部：與宏國新政府深化合作關係

我國中美洲友邦宏都拉斯於上（11）月28日舉行總統大選，執政黨「國民黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）坦承敗選，左派候選人、前第一夫人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）當選宏國新總統。





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