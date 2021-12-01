宏都拉斯大選揭曉 外交部：與宏國新政府深化合作關係
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-01 14:12:39｜2021-12-01 14:22:28
我國中美洲友邦宏都拉斯於上（11）月28日舉行總統大選，執政黨「國民黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）坦承敗選，左派候選人、前第一夫人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）當選宏國新總統。
依據宏國選舉委員會（CNE）公布截至當地時間11月30日晚間6時已開出52.57 %選票的初步計票結果，在野「人民聯盟」自由重建黨（Partido Libertad y Refundación, LIBRE）候選人卡斯楚領先執政「國民黨」候選人、首都德古西加巴市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）；阿斯夫拉已於當地時間11月30日承認敗選，並向卡斯楚致賀。
外交部表示，我國駐宏都拉斯大使溫曜禎已於第一時間代表蔡英文總統，以及我國政府與人民向總統當選人卡斯楚表達由衷賀忱，同時肯定宏國人民順利完成民主選舉。
外交部指出，宏都拉斯是我國中美洲的重要友邦，兩國建交超過80年，邦誼友好，各項雙邊合作計畫成效良好，各界有目共睹。我國將在與宏國建立的長久友好基礎上，與卡斯楚總統當選人所領導的新政府團隊深化兩國合作關係，共同增進兩國人民福祉。
宏國新任總統、副總統就職典禮訂於明（2022）年1月27日舉行。