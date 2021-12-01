工地行車爆衝突　中市警北上桃園逮5人送辦

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市北區一處工地發生行車糾紛，雙方因指揮交通爆衝突。警方今天表示，雖然獲報當天到場未發現爭吵情事，仍根據民眾提供的畫面偵辦，北上桃園將5名滋事男子依法查處。
台中市警察局第二分局今天召開記者會說明，11月29日下午3時多據報指稱，位於北區忠明路與忠明二街口有吵架案件，隨即出動警網於2分鐘內到達現場，但到場時已無爭吵情事。
警方表示，立即於周邊搜尋可疑人車，不久在距離案發工地約100公尺處發現5名可疑男子，但5名男子身上並無明顯犯罪跡證，警方仍依法予以盤查並抄登資料後才讓5人離去。
由於接獲11月30日路過民眾提供的影像畫面，疑似有人遭受攻擊，警方表示，立即成立專案小組報請地檢署指揮偵辦，並連夜遠赴桃園於今天凌晨分別將沈姓等5名施暴滋事男子查獲到案，釐清案情。
警方指出，被害人游姓男子及陳姓男子於30日晚上8時許到案說明，沈男等5人也於今天凌晨陸續到案，經初步調查，因游男於工地現場指揮交通時，疑口氣不佳與開車行經的5男言語互嗆，5男心生不滿而下車至工地與游男理論，造成肢體衝突。
警方說，游男到案時表示並未受傷，且不提傷害告訴，雖然被害人不提告訴，但仍依殺人未遂、刑法聚眾鬥毆、公然侮辱、恐嚇等罪嫌，將5名男子隨案解送台中地檢署偵辦。（編輯：張芷瑄）1101201