充值信仰？特斯拉上市「哨子」賣50美元 一開賣就被搶光
不久前，蘋果(Apple)開賣一款用於清潔蘋果產品的擦拭布，一小塊要價19美元(台灣售價新台幣590元)，讓許多網友忍不住吐槽。特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)也呼籲大家別浪費錢，不如買Cybertruck造型哨子「Cyberwhistle」，讓網友全都看呆了，但依舊秒殺一掃而空。
文/MoneyDJ
2021-12-01 14:52:22
Business Insider、TechCrunch報導，馬斯克11月30日在推特(Twitter)發文寫道：「別浪費錢在愚蠢的蘋果擦拭布，來買我們的哨子吧！」並附上哨子Cyberwhistle的購買連結。下一則還一語雙關地說：「對特斯拉吹口哨！」(Blow the whistle on Tesla!)，要大家勇當特斯拉的吹哨者。
根據特斯拉官網介紹，限量版Cyberwhistle的設計靈感來自Cybertruck，材質為經過拋光處理的醫療級不銹鋼，是一款「優質收藏品」。Cyberwhistle每只售價50美元，據外媒報導，Cyberwhistle在馬斯克發文後的1小時內就搶購一空，Ebay網拍價格已被炒高到2,250美元。
特斯拉官網並未顯示Cyberwhistle的出貨日期，而蘋果官網顯示，蘋果擦拭布下單後，至少要等6週才會到貨，被網友笑稱是「考驗信仰之布」。
2019年底，特斯拉發表話題性十足的貨卡跑車Cybertruck，但至今只聞樓梯響，交車時程已從2021年延到2022年底。馬斯克日前透露，他將在下次召開財報會議時，透露關於Cybertruck的消息和新進度。
按照往年慣例，特斯拉會在每年1月發佈第四季財報。也就是說，投資人可望在2022年1月聽到Cybertruck的新消息。
資料來源-MoneyDJ理財網