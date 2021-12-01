高嘉瑜露面控訴家暴！王婉諭打氣：沒有錯不要怪罪自己！

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王婉諭表示，當聽到高嘉瑜說，一開始想要選擇逃避不敢面對，出現「身不由己」的恐懼，甚至也表示，身為一個公眾人物遇到這種事情，卻也不知道怎麼處理，第一時間覺得非常丟臉。「同樣身為女性政治工作者，聽到這番話，讓我也同樣感受到非常不捨、心痛。」
王婉諭也再次呼籲社會大眾，請不要檢討被害者，請不要將你們認為的被害人的該有的樣子，加諸在任何人身上。昨天新聞出現之後，我看到許多網友的留言指責，「她為什麼不跑走？」、「他自己識人不明！」、「都當到立委了還不會保護自己」，甚至還有網友質疑，這時候爆出這樣的新聞，只是在轉移焦點。這些排山倒海而來的指責與質疑，正是被害人難以求助的原因，更可能造成被害人二度、三度傷害，必須承受傷口被一再又一再血淋淋揭開的痛苦。
王婉諭表示，高嘉瑜提到林男手中持有她和許多被害女性的私密影像，藉此威脅、控制她們對外求助的可能性。林男之所以有恃無恐，正是知道這是所有被害人心中最大的恐懼，這也是親密關係中常見的數位性別暴力「性勒索（Sextortion）」。這類型的新型態數位性別暴力，隨著科技發展而越來越頻繁出現，且現行法規幾乎無法處理，王婉諭認為，儘速制定《侵害性私密影像防制條例》專法，更是我們必須承擔的重要任務。
王婉諭強調，加害者臉上不會顯露出恐怖情人的標籤，一味地要求女生注意自己的行為、不要識人不明，只會害她在遭遇不幸時，陷入「被打、被威脅是自己的錯，沒有保護好自己」的自責情緒中。這些善意，最後都可能成為阻礙當事人求助的原因，也難以進一步改善親密關係暴力問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110