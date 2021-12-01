高嘉瑜遭家暴！飯店看見爭執未通報 陳時中籲當守護者
立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，今天清晨林秉樞遭警方拘捕歸案，高嘉瑜也勇敢站出來還原事發經過；對於該事件，衛福部長陳時中指出，面對家暴情況，有看到就要通報，呼籲民眾一起來當守護者。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 14:42:53｜2021-12-01 15:00:54
高嘉瑜表示，林秉樞不僅出手毆打自己臉部，拉頭髮在地面拖行，還勒脖子，「當下滿嘴都是血，整個臉都被打腫」，自己都不認識自己，直呼「覺得我快死了」。
同時，高嘉瑜也透露，自己被毆打、限制行動前，林秉樞就先把自己的隨身物品，丟到飯店走廊，飯店人員有看到，並詢問是否需要協助，卻被林秉樞罵走，叫工作人員不要幫她，也不要多管閒事。
對此，陳時中表示，該事件相關程序，都依據家暴法規來走；面對家暴情況，陳時中也呼籲民眾，雖然不是責任通報，但是有看到就要通報，希望民眾一起來當守護者，協助通報113。
※【NOWnews 今日新聞
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