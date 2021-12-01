想深入瞭解公投？民進黨「國務青」到家面對面宣講

民進黨青年部今（1）日舉行「會師！國務青」1218為未來投票記者會。民進黨青年部主任蔡沐霖表示，青年部延續「國務青」品牌，在各地推出不同型態課程，包含黨秘書長林錫耀、副祕林鶴明、林飛帆都在線上或親身跟大家互動；蔡也透露，現階段進行公投宣講以外，未來還會推出「國務青到你家」，如果各地鄉親對公投議題有興趣，希望國務青可以跟大家有互動機會。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-01 14:51:58
蔡沐霖說，隨著各界對公投討論越來越熱烈，國務青青年夥伴共同討論思考，希望能站上街頭跟社會大眾有更多互動。經過一場又一場宣講，夥伴慢慢成長到全台各地可以分組進行，一開始人數不多，現在有85位全台灣大學院校好朋友加入宣講，還有各地青年黨公職熱烈響應，整個街講團隊超過150人，在全台11縣市辦了15場，很多公民社會議題藉由面對面溝通說服、耐心正反討論，讓社會更了解思考跟規劃 ，特別是三接議題，在中部南部的夥伴們深刻體會到跟在地有關的議題，能夠透過正反雙方思辨給大家收穫。
蔡沐霖也說，國務青在實踐過程中，如果能在第一線跟夥伴一起合作，可以感覺到大家的熱情。此次街講行動除了對社會溝通，也培育很多麥克風手，每一位都具有再街頭宣講的能力，也證明國務青不只有政策論述能力，也有行動力、執行力、團隊精神。
蔡沐霖說，12月18日台灣人就要決定未來，青年部除了既有全國街講，還會繼續推出各種主題式行動街講，包含「國務青到你家」，如果各地鄉親對公投議題有興趣，希望國務青可以跟大家有互動機會。