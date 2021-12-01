張國榮當年暖心舉動曝光　曾對「這個男人」心動過

金獎名導關錦鵬在電影圈是出了名的照顧演員，合作過的演員都對他讚譽有加，梅艷芳、張國榮更在合作《胭脂扣》後與關錦鵬成為知心摯友，當年關錦鵬執導的《藍宇》於香港上映宣傳時，張國榮現身首映活動情義相挺。張國榮當年還曾透露，自己非常愛《藍宇》中胡軍飾演的捍東。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-01 15:27:58
《藍宇》男主角之一的胡軍和張國榮私下交情好，他在談話性節目上感性緬懷：「在香港首映的時候，哥哥一直陪在我們身邊做活動，哥哥怕別人不關注我們，特別為我們造勢。」更透露張國榮認為《藍宇》這部電影格局大，是拍給所有人看的，因此相當看好胡軍、劉燁，並曾對胡軍表示自己非常非常愛捍東（胡軍飾演）這個角色，大讚：「沒想到你年齡這麼小，可以把這個角色演成這樣。」為該片被導演磨戲磨得心理崩潰的胡軍則向張國榮訴苦，搞笑頻喊：「哥哥，你不知道我吃了多少苦，關錦鵬不是人啊！」逗得張國榮哈哈大笑。胡軍感嘆一切彷彿昨日，並形容前輩張國榮是極為精緻的人，個性非常有愛又在乎他人感受，雖然兩人相識僅短短3年，但每次相見都讓他感觸深刻。
金馬評選50位華語電影大導之一的關錦鵬，擁有過人才華和洞察力，擅以鏡頭處理女性議題，歷年經典作品包含《女人心》、《阮玲玉》、《胭脂扣》，被譽為「最懂女性的電影導演」，助攻張曼玉奪下柏林影后奠定影壇地位，傳奇天后梅艷芳為他請出當紅巨星張國榮共演，在華語電影史創造無數經典作品，屢獲國際影壇大獎肯定。導演關錦鵬在訪問中曾表示，因為親身見證母親與妹妹是如何勇敢面臨困境，遂將個人成長經歷內化成為創作養分，希望能透過角色呈現女性獨有的韌性，而台灣觀眾最為難忘的愛情經典《藍宇》則是關錦鵬第一次拍攝以雙男主角的電影，人物刻劃細膩綿密，超越性別的真愛感動無數觀眾，導演關錦鵬道出觀察：「這部電影去了很多地方，我發現觀眾其實沒有太在意性別，單純是兩個人十年之間的情感引起感動。」電影《藍宇》於12月10日正式上映。