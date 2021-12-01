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LSE未持有蔡英文論文？總統府發聲明澄清

▲總統蔡英文委託「双榜法律事務所」，發出由律師連元龍、張日昌具名的澄清聲明。（圖／民進黨提供）
▲總統蔡英文委託「双榜法律事務所」，發出由律師連元龍、張日昌具名的澄清聲明。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-01 15:28:08

針對總統蔡英文「論文門」事件，旅美學者林環牆於臉書爆料，美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森（Michael Richardson）26日接獲英國獨立機構「資訊委員會辦公室」（ICO）判決文，表示倫敦政經學院（LSE）「否認持有」蔡英文博士論文口試委員名單及口試報告。對此，總統府昨（30）日晚發出蔡英文委託「双榜法律事務所」，由律師連元龍、張日昌具名的澄清聲明指出，部分有心人士將LSE校方敘明部分文件當年非屬LSE保存，刻意誤導為蔡英文無此相關學位審查紀錄，「此類言論非但不實，更有明顯惡意」。

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蔡英文委託律師發出的聲明全文如下：

茲就林環牆先生於2021年11月28日在個人臉書貼文宣稱「LSE的最高權力機構否認持有蔡總統博士口試委員名單及口試報告」等言論，謹說明澄清如後：

一、英國資訊專委辦公室（ICO）業於2020年6月11日作成裁決，駁回該案聲請人即原告向倫敦大學要求取得蔡總統博士論文口試委員名單之聲請。

二、根據ICO判決，倫敦大學早已清楚表示，「其持有論文考試的報告及論文著作權提交表，以及倫敦大學當年發行的個人及論文合格紀錄」（見判決第35點），倫敦大學更向ICO表示：「其持有蔡總統口試及合格紀錄，且可以確認已授予學位」（見判決第37點），足證蔡總統確實已經通過博士論文考試、繳交博士論文並取得博士學位，部分口試紀錄文件由當年頒發學位之「倫敦大學」保存，並非倫敦政經學院（LSE）。
三、倫敦大學與倫敦政經學院（LSE）分校治理後，各自保留相關學生資料，至於學生資料由何校管理，係屬其校務規範，而部分有心人士將LSE校方敘明部分文件當年非屬LSE保存，刻意誤導為蔡總統無此相關學位審查紀錄，漠視倫敦大學已向ICO聲明持有文件之事實，此類言論非但不實，更有明顯惡意。（相關報導：LSE認了未持有蔡英文口試資料？彭文正籲蔡立刻下台：刑期將超過百年｜更多文章）

四、除第一點倫敦大學業已證實蔡總統博士學位外，LSE已多次公開證實蔡總統為其1984年畢業之博士校友，並曾發布正式聲明駁斥不實指控，部分人士刻意以片段、不實資訊編造錯假訊息，意圖誤導社會輿論，應注意法律責任，以免自誤。

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