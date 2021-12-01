閻奕格獻聲竟「尿失禁」 淚憶暴肥30公斤：想遠離全世界
林哲熹、閻奕格、林葦妮（木木）今（1日）出席動畫作品《2049+絕處逢聲》記者會，閻奕格飾演正義對抗都更的女孩，在戲裡聲音清脆有朝氣，她笑說要把自己想成20歲出頭綁著馬尾的學生妹，被問到配音的困難之處？她表示其中有一場尿失禁的戲分，「看到畫面時有點嚇到，不知道如何代入，後來想到比賽時候胖了30公斤，想要遠離全世界，不想讓任何人看見，套入這個心情，眼淚就立刻掉出來。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-01 18:31:36
林哲熹和閻奕格先前分別是《樂獄》的演員和主題曲演唱者，在首映會有一面之緣，這次在配音時原本沒認出閻奕格的聲音，後來才知道是對方：「很像我們一起演了一部戲。」林哲熹在影集中飾演宮廟少年，除了學習官將首的術語，難免有些髒話和怒吼，「每次不能配太多，聲音會爆掉。」尤其偶爾有一些呻吟吶喊聲，「在現場微尷尬。」他慶幸自己臉皮厚，「想像我在拍漫威，而且只要你不尷尬，就是別人尷尬。」還直接問配音老師：「要不要叫再長一點，嘶吼一點？」
「木木」林葦妮表示因為父母都是補習班老師，自己過去也很喜歡去念故事給小朋友聽，這次很開心總算圓了配音夢，她更透露人生一大心願：「我希望在死掉前可以為《玩具總動員》配音。」因此經常在網路上找卡通的影片，自行重新配音，雖然皮克斯還沒看到自己，但已被《2049+絕處逢聲》製作公司「冉色斯」看見，興奮說：「向前跨一大步。」
林葦妮在影集中飾演氣質高雅的AI機器人，最困難的是要一口氣說出一長串的科技名詞加英文，但她努力克服問題，不過林哲熹開玩笑說，配音時聽到她沒有情緒的機器人聲音會有點惱怒，因為吵架吵不起來，「我在這邊很激動，她也太輕鬆了。」
由冉色斯動畫股份有限公司、台灣大哥大myVideo與瀚草影視文化事業股份有限公司出品，華研國際音樂原創歌曲的動畫影集《2049+絕處逢聲》描述宮廟少年阿威（林哲熹配音），在爺爺急需醫藥費之際，發現成為釘子戶的好處；為了向建商謀取暴利，他決定與反對社區改建的女孩夏雨（閻奕格配音）合作，將爺爺留下的宮廟申請為古蹟。他們展開行動，以祖傳的官將首機甲參加全球歌舞大賽，一場場華麗而奇特的表演吸引了群眾關注，阿威與夏雨的感情也日漸升溫，並陷入了親情、友情甚至是愛情的掙扎。該影集自12月4日起每周六晚上10點於myVideo首播。