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民進黨青年宣講公投　蔡英文讚：口才比我好、至少不用稿

▲總統蔡英文肯定國務青的表現，希望大家一起努力到公投最後一刻。（圖／記者黃宣尹攝影，2021.12.01）
▲總統蔡英文肯定國務青的表現，希望大家一起努力到公投最後一刻。（圖／記者黃宣尹攝影，2021.12.01）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-01 15:43:10

民進黨青年部今（1）日舉行「會師！國務青」1218為未來投票記者會。兼任黨主席的總統蔡英文聽完「國務青」青年街講心得後表示，站上街頭的經驗是好的，「我覺得你們口才比我好，至少你們講話不需要用稿」，她也說，現在到投票日要做更多、更用力，到這之前大家繼續加油，「我們各自在不同社會角落說服台灣社會，讓四項公投議題都可以獲得社會大眾支持，四個不同意、台灣更有力」。

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蔡英文說，國務青帶著巨大熱情積極投入公投宣講，她要感謝每一位國務青夥伴，用行動號召社會大眾關心公投。街頭演講、走上街頭是民進黨傳統，對很多年輕人還有剛加入民進黨的黨工來講是基本功。

蔡英文也表示，在最困難時，曾經有個時期民進黨為了要讓年輕黨工可以走向群眾，所以就把他們分別派在每一個廟口，講到他面前聚集一群人時才算及格，走向街頭有很多心理上的狀況要克服，面對不確定的群眾確實是很大一個挑戰，也是人生很大的體驗，「這個經驗是好的，我覺得你們口才比我好，至少你們講話不需要用稿」。

蔡英文也說，這次四大議題公投確實對台灣社會來講是很不同的體驗，主要是這四個公投確實影響台灣未來相當深遠，不論是國際、能源轉型、民主深化等等角度，不只是四個議題的公投，是影響台灣未來發展很重要的幾個方向，所以年輕人的參與是必要的。

蔡英文說，年輕人跟自己的朋友、同樣年紀的人溝通互動是一件好事，過程中對於很多重大國家議題可以進行瞭解說服。「我聽大家在講時，發現你們都很精準掌握到論述，比我們講得還清楚」，但是除了這個之外，你們還更有優勢的地方在於年紀不同，所以年輕的朋友他們對這些事情怎麼想的，要用甚麼方法讓他們更關心事情，要用年輕人自己的方法思考。

蔡英文說，「我鼓勵大家不只用整理好的資料論述，而是用自己的方法去說服同輩，這是我希望進一步你們做到的」。

蔡英文表示，她知道2020年有很多年輕人支持她，讓她得以連任，我相信大家在一個月走上街頭有很多體會，現在到投票日要做更多、更用力，到這之前大家繼續加油，「我們各自在不同社會角落說服台灣社會，讓四項公投議題都可以獲得社會大眾支持，四個不同意、台灣更有力」。

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