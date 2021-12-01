台積電預定地整治挨批打假球　高市府：監測都正常

中油高雄廠整治開工二個月，環保局卻未公告污染監測數據，黃紹庭議員今（1）日總質詢懷疑市府「打假球」，擔憂苯相關物質將造成二度污染，對此環保局指出，目前環保署3個監測站、九個感測器及監測車周界監測數據都正常，若有異常將會進行污染物的分析，是因為資料繁複需統整，才會延到11月底公開。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-01 15:47:27
曾在台積電工作及獲貢獻獎的議員黃紹庭說，招商引資需要築巢引鳳，但台積電到高雄設廠是先有鳳再築巢，中油高雄五輕廠是全國最大污染場址，面積為台北大安公園的7倍大、高雄中央公園的14倍大，中油原預計花17年整治，市府接手後「神速」整治，預計2023年底完成。
黃紹庭表示，他對市府計劃在一年內完成整治「樂觀其成」，但整治是科學及專業的工作，市府在還未整治就宣布明年二月解列和環評，不符科學根據；他同時質疑土壤污染是否應和地下水同時解列，市長陳其邁則表示，土壤整治完成後禁止使用地下水，即可針對土壤污染解列，地下水可延長一年完成整治。
環保局指出，今年5月，高雄市政府工務局與中油公司簽訂了高煉廠土壤及地下水污染改善工作行政契約書，預定112年改善完成，由於工務局發包採全面開挖，依土壤污染進行分類處理，可大幅縮短改善時間；而整治區內以灑水抑制揚塵外，土方鋪設也皆有覆蓋設防塵網及噴灑穩定劑，開挖區、堆置區及周界PM2.5及PM10監測均符合標準無異常。手持設備實施揮發性有機物檢測均正常，整治產生之廢水也送入廢水處理設備處理並無二次污染情形。
環保局說，通常污染土壤挖乾淨後，現地土壤均可低於管制標準，但因地下水污染管制標準較嚴格，故可能發生土壤污染改善完成，地下水仍有超標狀況。如未來地下水未能通過驗證，高煉廠仍可解除土壤污染管制場址，維持地下水污染管制場址；此時亦僅需進行開發時，搭配實施地下水污染控制計畫即可，由於禁用地下水，零接觸狀況符合法規規定，對於開發單位亦無影響。當地下水改善完成後，即可解列。