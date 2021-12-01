疫情期間難返國影響報稅身分　財政部：從寬處理

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財政部賦稅署副署長樓美鐘表示，近期各國政府因應COVID-19疫情紛紛採行邊境管制、限制旅行或強制檢疫等措施，企業也配合要求員工採居家或異地辦公，可能影響到國人在境內的居住天數，進而造成稅務上的「居住者」身分的轉變。
樓美鐘說明，稅法上將納稅人分為「居住者」或「非居住者」兩種身分，申報、繳納所得稅方式都不同，而稅務身份判定，標準與個人在台灣境內天數或戶籍有關。
個人若在台灣設有戶籍，於一課稅年度內居住滿31天，或是境內居住1天以上、未滿31天，但生活及經濟重心在境內，就屬於「居住者」，未設有戶籍者，但一課稅年度內在台灣居留滿183天也視為「居住者」課稅；反之就屬於「非居住者」。
樓美鐘表示，如果民眾受疫情影響，導致在台居住天數改變或戶籍遷出，影響「居住者」身分改變，申報綜所稅時，可按以前年度申報方式先行申報，等到稽徵機關提出查核需要時，再就個案情形提供相關事證來協助認定，或是提出申請，就個案事實來認定身分，國稅局將從寬處理。
另一方面，對國人如果受到疫情影響，無法回國導致戶籍遷出，是否仍符合地價稅自用住宅優惠稅率的條件。
樓美鐘說明，假設民眾已申請適用地價稅自用優惠稅率，即使戶籍遷出，當年仍可繼續適用，隔年若想要續享自用優惠，只要在隔年9月22日前，將配偶及直系親屬的戶籍遷入，並重新申請即可，權益便不受影響。（編輯：楊凱翔）1101201