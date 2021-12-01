被指有還手　高嘉瑜：跟野獸、怪物對打沒有好處

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高嘉瑜步出議場後受訪指出，有看到林秉樞說她有還手，但她根本無力還手，林秉樞把她包包丟在地上再對她動手，她沒有對林秉樞出手過。林秉樞身高近180公分、她才158公分，他用腳把她的手壓在地上並痛打她、甩她巴掌，讓她連逃都無法逃。
高嘉瑜也說，回想當下仍餘悸猶純，很怕還手對她更暴力，尤其是情緒失控、無法理性溝通的人，就像跟野獸、怪物對打沒有好處，只有受虐挨打的份。
至於林秉樞怎麼跟高嘉瑜認識？高嘉瑜說，林秉樞跟新系很多人非常熟，其實很多人都都認識、見過他，所以林秉樞可以串自己認識誰，但大家都跟他沒有認識這麼深，這就是林秉樞厲害的地方。
高嘉瑜表示，林秉樞的臉書上放很多與名人的合照，也有學術界、藝文界、政治界的人留言，好像關係很好、真的很熟，讓人很容易相信。當初林秉樞就是在她臉書上主動留言，告訴她知道黨內提名等狀況。
高嘉瑜還說，林秉樞應該要誠實面對自己所作所為，然後真的深刻反省道，他真的傷害太多人、說太多謊，林秉樞的世界是用「謊言」建築，他確實很聰明、讀很多書，但另一面是說謊、暴力、情緒失控的人。
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