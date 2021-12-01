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被指有還手　高嘉瑜：跟野獸、怪物對打沒有好處

▲高嘉瑜今下午參加行程，不少同黨立委包括總召柯建銘、幹事長劉世芳、立委許智傑、賴品妤、陳瑩等人都前往關心。（圖／記者王敏旭攝，2021.12.1）
▲高嘉瑜今下午參加行程，不少同黨立委包括總召柯建銘、幹事長劉世芳、立委許智傑、賴品妤、陳瑩等人都前往關心。（圖／記者王敏旭攝，2021.12.1）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-01 16:05:26

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，林秉樞遭警方拘提到案後供稱「高嘉瑜也有還手」。高嘉瑜今（1）日下午受訪指出，她根本無力還手，只有挨打的份，她也怕還手會更暴力，已經情緒失控的人，就像跟野獸、怪物對打沒有好處，她只有受虐挨打的份。

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高嘉瑜今下午參加歡迎「2021開放國會論壇」外賓的行程，不少同黨立委包括總召柯建銘、幹事長劉世芳、立委許智傑、賴品妤、陳瑩等人都前往關心，賴品妤也多次拍背安慰高嘉瑜。

高嘉瑜步出議場後受訪指出，有看到林秉樞說她有還手，但她根本無力還手，林秉樞把她包包丟在地上再對她動手，她沒有對林秉樞出手過。林秉樞身高近180公分、她才158公分，他用腳把她的手壓在地上並痛打她、甩她巴掌，讓她連逃都無法逃。

高嘉瑜也說，回想當下仍餘悸猶純，很怕還手對她更暴力，尤其是情緒失控、無法理性溝通的人，就像跟野獸、怪物對打沒有好處，只有受虐挨打的份。

至於林秉樞怎麼跟高嘉瑜認識？高嘉瑜說，林秉樞跟新系很多人非常熟，其實很多人都都認識、見過他，所以林秉樞可以串自己認識誰，但大家都跟他沒有認識這麼深，這就是林秉樞厲害的地方。

高嘉瑜表示，林秉樞的臉書上放很多與名人的合照，也有學術界、藝文界、政治界的人留言，好像關係很好、真的很熟，讓人很容易相信。當初林秉樞就是在她臉書上主動留言，告訴她知道黨內提名等狀況。

高嘉瑜還說，林秉樞應該要誠實面對自己所作所為，然後真的深刻反省道，他真的傷害太多人、說太多謊，林秉樞的世界是用「謊言」建築，他確實很聰明、讀很多書，但另一面是說謊、暴力、情緒失控的人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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