「轉蛋法」有共識！經濟部啟動修法程序 預計明年Q1提出
疫情推升宅經濟發燒，線上手機遊戲也隨著疫情發展正夯，「轉蛋法」話題因此再次被提出，針對公共政策網路參與平台「臺灣線上遊戲轉蛋法」提案，經濟部表示，工業局已邀集專家學者開會研議，將要求業者公布機會型商品機率，並納入定型化契約，也已啟動修定法制程序，預計將於2022年第一季提出草案。
記者彭夢竺／台北報導
2021-12-01 16:07:06
工業局已於10月5日透過「公共政策平台協作會議」邀集提案人、附議人、業者、機率驗證專家、法學學者、中央與地方消保單位、公平會、消費者保護團體等代表，在協作會議中具體釐清民眾訴求，並充分討論相關議題。
工業局表示，玩家、業者及專家學者都有共識將揭露機會型商品機率，會中達成共識，將要求業者公布機會型商品機率，並納入《網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項》，且目前已啟動修定法制程序，預計後續將召開產業及各界利害關係人公聽會，在明年第一季提出。
此外，工業局強調，國際間只有實體博弈機台要由第三方國際認證單位驗證機率(GLI)，若民眾對於線上遊戲業者揭露的機率有不實的疑慮，可透過公平交易委員會檢舉業者廣告不實，由公平會啟動調查，並視需要進行機率是否有廣告不實的認定。