NBA／AD透露詹皇確診現況：他說目前很好、無症狀
湖人一哥「詹皇」LeBron James今(1)日賽前驚傳確診新冠肺炎，緊急搭乘私人飛機返回洛杉磯，賽後隊友Anthony Davis和詹皇聯繫上，並透露詹皇目前感覺很好，並無症狀。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-01 16:25:51
根據美國媒體《TMZ》爆料，詹皇在3次PCR檢測中出現2次陽性反應，因此湖人將他送回洛杉磯進行隔離。已經接種過疫苗的詹皇通常不會接受每日檢測，除非有症況，但剛過完感恩節，NBA本周對所有球員進行檢測，以防範疫情擴散。
「我今天和他談過了，確認他的狀況。」今日賽後AD透露已和詹皇聯繫上，只是剛聽說從染疫中恢復的76人中鋒Joel Embiid說，「顯然他(Embiid)很害怕，他說他以為自己無法抗疫成功，新冠病毒很可怕，尤其最近又有新的變種出現。」
AD進一步表示詹皇目前狀況良好，「他說他很好，沒有任何症狀，這是一個好兆頭，不過我們想確保他健康歸來，健康是最重要的，比籃球還重要，他有家庭，無論如何確保他健康是最重要的。」
詹皇目前預計缺席10天，Russell Westbrook表示，詹皇心理和身理可能很難應對打打停停的狀況，他知道詹皇很想打球，所以自己會打電話去關心他，確保他的精神狀態不錯。