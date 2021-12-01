世界愛滋日傾聽「汝」說用愛對話　目標2030年終結HIV

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今年財團法人台灣關愛基金會、社團法人台灣露德協會及哥倫比亞籍藝術-畢七月（J Triangular）合作，以培力的觀點發起《TheWVSP_女性錄像互助計畫》，邀請女性愛滋感染者透過影像將日常生活記錄下來，學習述說自己的生命故事。這些共同創作的影像，在12月1日於全球一百間美術館中展出，期待全球民眾看見女性愛滋感染者的艱辛處境、情緒掙扎與感性訴求，並撕去歧視標籤，用「愛」建立起友善、溫暖的對話。
衛生福利部桃園醫院感梁科醫師鄭舒倖說，18%的人因為感染HIV而至精神科就醫，近3成的人因為感染者身分就醫被拒絕或歧視；16.9%的人因為感染而有被肢體或是語言的暴力對待。身為女性感染者，他們常常總是以家人為重，但都忘記了要好好照顧自己，在生活中遇到他人對愛滋或感染者的誤解時，一定要找到一個可信任的朋友分享內心的委屈與不舒服。希望讓大眾知道，病毒不會挑人，不會挑性向，感染者身上有需多標籤，讓我們一起把這些標籤去掉，去汙名化。
衛生福利部桃園醫院愛滋病照護中心個管師顧心嬿表示：根據2019年8月30日美國疾病管制署公布文件指出，抗病毒藥物、預防性投藥、保險套，可以有效預防愛滋病毒散佈。有位女性個案在門診很高興的說：「個管師我懷孕了，期待了很久真的來了，從不相信自己可以懷孕生子，到現在真的懷孕。」當下真的可以感覺到她的喜悅，真的很替她感到高興。
UNAIDS推廣90-90-90的概念，希望能在2030年終結HIV，在政府、公衛端、醫院及民間NGO團體的合作努力下，越來越多人願意出來篩檢，且友善的就醫環境讓感染者願意持續待在醫院接受最新的抗病毒藥物治療，讓體內病毒測不到就可以保護另一半及家人。