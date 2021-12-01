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養出好人緣！小資女上班低調包首選　價錢親民、質感爆棚

▲職場中流傳「低調做人、才能高調做事」這句話，來看看養出好人緣的低調包款推薦吧。（圖／翻攝自各品牌官網）
▲職場中流傳「低調做人、才能高調做事」這句話，來看看養出好人緣的低調包款推薦吧。（圖／翻攝自各品牌官網）

文/閨蜜旅代購

2021-12-01 18:23:08

職場中流傳這樣一句話：「低調做人、才能高調做事！」拿一只低調卻質感破錶的手袋，絕對是小資女不傷荷包又能獲得好人緣的最佳選擇。但究竟要揹什麼樣的包包才能兼具精緻時尚，還能在客戶、上司和同事面前，保持一副專業能幹的好形象，又不過度張揚呢？以下整理出幾款物超所值，質感滿分又百搭的耐用包款，入手這些連歐美明星也熱愛的高質感品牌包，讓你穿梭在辦公室裡，氣場、氣質一次擁有！

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▲NANO托特包。（圖／翻攝自STRATHBERRY官網）
▲NANO托特包。（圖／翻攝自STRATHBERRY官網）
1. STRATHBERRY / NANO托特包
官網定價：NT$12,700元

來自英國的小眾品牌STRATHBERRY，不僅深受英國皇室凱特王妃的喜愛，也是公爵夫人梅根的愛包，純手工製作的包身有著簡約的設計，配上一只俐落的金屬桿配飾，立刻將包款變得高級又時髦，英倫復古的栗色，不僅美得醇厚、不張揚、自帶格調，還非常能增添氣場，是職場女孩必備的包款。

▲LEE RADZIWILL雙層迷你包。（圖／翻攝自TORY BURCH官網）
▲LEE RADZIWILL雙層迷你包。（圖／翻攝自TORY BURCH官網）
2. TORY BURCH / LEE RADZIWILL雙層迷你包
官網定價：NT$25,900元

輕奢品牌TORY BURCH一直都是小資女孩的心頭好，有別於職場常見的托特包，集優雅和實用於一身的LEE RADZIWILL雙層迷你包，能讓你在辦公室裡散發獨特的人格魅力，透過簡約的外型輪廓展現女性優雅的特質，更有著輕奢款凱莉包之稱，雙層款式容量雙倍加大，更方便收納，還有各種不同尺寸可供選擇，真的非常勸敗！

▲CYLINDER圓筒包。（圖／翻攝自MANU atelier官網）
▲CYLINDER圓筒包。（圖／翻攝自MANU atelier官網）
3. MANU atelier / CYLINDER圓筒包
官網定價：€395

來自土耳其的MANU atelier最經典的標誌就是簡單的金屬箭頭，可愛的圓筒造型更讓它在時尚圈中快速竄出，簡約俐落的風格配上金色Logo及鏈帶，讓穿搭質感立刻提升一個檔次，柔軟又立體的包身可容納手機、鑰匙、卡夾等各種日常用品，完全是小包中的資優生，適合上班不需要攜帶太多物品或非常怕撞包的小資女購入。

▲OPEN TULIP托特包。（圖／翻攝自LITTLE LIFFNER官網）
▲OPEN TULIP托特包。（圖／翻攝自LITTLE LIFFNER官網）
4. LITTLE LIFFNER / OPEN TULIP托特包
官網定價：€495

瑞典品牌LITTLE LIFFNER帶著濃厚的北歐印象，風格乾淨、優雅，但也具有街頭的時尚魅力，不同於常見的托特包，OPEN TULIP有著流動的外型，令人神魂顛倒的迷人線條宛如一座藝術雕塑品，採用滑順的小牛皮，搭配棉帆布內襯，內附拉鍊隔層和皮革內袋，除了手提把外，另配有可拆式肩揹帶，是充滿魅力的實用包款，非常適合上班族使用。

▲CAVALCADE斜背袋。（圖／翻攝自LONGCHAMP官網）
▲CAVALCADE斜背袋。（圖／翻攝自LONGCHAMP官網）
5. LONGCHAMP / CAVALCADE斜背袋
官網定價：NT$18,000元

如果你已經揹膩了人手一只的LONGCHAMP LE PLIAGE摺疊包，那就不能錯過CAVALCADE系列包款，以輕巧的小羊皮打造出彎弧、圓潤的設計，半月型的可愛造型配上旋轉金釦，優雅又經典，寬背帶上壓印了LONGCHAMP品牌Logo，展現品牌精湛的工藝及細膩度，百搭不失手的黑色讓整體看起來沈穩專業，卻又不失時尚俏皮感，是上班族入門的好選擇。

本文出自閨蜜旅代購

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