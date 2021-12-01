負債逾22億元無法清償！英業達子公司英穩達聲請宣告破產
英業達今 (1) 日在證交所召開重訊記者會，代旗下子公司太陽能電池廠英穩達說明，由於該公司資產已不足以清償負責，董事會決議聲請宣告破產，英業達副總經理游進寶在記者會上表示，由於對英穩達虧損都已認列，對公司財務及業務並無重大影響。
記者顏真真/台北報導
2021-12-01 16:54:37
游進寶進一步說明，英業達持有子公司英穩達47.65%股權，今日代子公司英穩達公告董事會決議聲請宣告破產，待會就會向台灣桃園地方法院聲請宣告破產，最主要是從11月30日的財務報表上顯示，英穩達資產顯然已不足以清償負債，總負債金額達新台幣22億1246萬7526元。
英穩達設立於民國99年，主要從事太陽能電池片的生產與銷售業務。游進寶指出，近期受到全球太陽能產業環境變化快速。國外廠商低價競銷，加上歐美關稅壁壘及貿易保護等因素影響，導致太陽能產業景氣不佳，市場需求驟降，雖然公司已縮減營業規模，在疫情持續嚴峻影響下，太陽能景氣更加低迷，營運虧損擴大，導致資產不足以清償全部債務，因此依公司法第211條規定聲請宣告破產。
不過，游進寶也強調，由於公司已核定對英穩達虧損都已認列，因此，英穩達聲請宣告破產，對公司財務及業務並無重大影響。