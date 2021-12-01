信義區絕版豪宅！高訂系純豪宅「冠德信義」生活尺度超凡

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過去冠德建設打造建築高規格硬體實力有目共睹，繼信義計畫區著名的3大開案「冠德花園廣場」、「冠德領袖」與「冠德遠見」之後，冠德建設注意到在房價愈來愈高的時代，這些隱性富豪固然有資產配置的需求，然而要在高房價市場中找到值得珍藏的等值好宅卻愈來愈困難。
冠德建設業務部協理仇達功表示：「不是坪數大就叫做豪宅，必須兼具區塊價值、地段價值及服務價值，這些低調的超級富豪並不缺置產標的，缺的是出手的理由！」因此冠德建設重新思量這些跨國企業主內心「家」的意義，強化服務軟實力，大幅提升規劃上的細膩度，提供住戶最高質感的居家體驗，希望化不可能為可能，在最精華的區段打造出環境寧靜、純淨的生活。
冠德信義特別由總公司團隊親自服務，預先為質感買主層層把關，傾力打造一個高純度的均質豪宅社區，不僅每棟僅11、15戶，一層一戶設定電梯垂直動線專門服務當戶進出需求，守護高端客群最重視的私密性，加上客戶的跨國工作屬性及生活型態，社區內同時在家的期間最多6~8戶，因此社區秘書管家皆可做到其他社區做不到的主動式一對一專屬服務。
考量高端企業主生活慣以「包場」、「獨享」為主，因此公共設施皆採預約制，成為真正延伸價值的生活空間。像是平時會客或家教可使用1樓的客廳、圖書室，而健身房、室內溫泳池、烤箱、蒸氣室等皆可透過預約，讓一家人享受包場式的完整休憩空間；社交生活至關重要的請客吃飯，也不必讓訪客登堂入室，在空中宴會廳就能享受客廳、餐廳、豪華設備廚房，不論辦外燴、請私廚或專業飯店主廚團隊掌廚都可體面宴客，還能享受最時髦的Sky lounge式聚會，將自家公設營造為尊榮感十足的生活空間。
事實上，外觀由澳洲DBI建築師事務所統籌規劃的冠德信義自公開以來吸引不少低調企業主詢問，1~2百坪的單層獨戶特殊屬性，戶戶四面採光享受全視野景觀，不論在氣場或風水概念上都屬上乘，成為信義區中最具代表性的指標豪宅。仇達功補充，對向來注重產品實力的冠德建設來說，冠德信義不僅是旗艦代表作，品牌未來也不再有信義區超級豪宅的計畫，實屬「賣一戶、少一戶」值得傳家的絕版臻藏豪宅。