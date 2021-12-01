Omicron＋秋冬季節到來　陳其邁：還是要趕快去打疫苗

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陳其邁說，因為秋冬季節即將到來，針對Omicron的部分還是要做好防疫的準備，台灣依舊維持高強度的邊境防疫，而Omicron仍屬於飛沫傳染，所以打疫苗，以及戴口罩、勤洗手等NPI（非藥物介入手段）還是非常重要，疫苗打老年人是「預防重症死亡」，青少年因為活動力強則是為了「預防傳播」，不論如何打疫苗仍是利大於弊，希望家長能鼓勵孩子施打。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院鍾飲文院長表示，高雄市已經100多天沒有本土個案，最近因為Omicron的關係，需要提早警覺；鍾飲文說，病毒突變後就會改變病毒與受體結合的能力，會影響病毒的傳播力、致病能力、疫苗是否有效、對應藥物是否會產生影響，最後就是利用快篩或是PCR，是否會影響到其敏感性與特異性。
鍾飲文強調，疫苗對於變種病毒仍有效，目前就是保持關注、嚴陣以待，但不需過度恐慌；為了因應Omicron，還是希望尚未接種疫苗的長輩與市民朋友，儘速前往合約院所接種疫苗，未接種與未完整接種者之致死率為完整接種者的13.5至25倍，對於長者建議應儘速接種，12到17歲的青少年則建議間隔12周以上可接種第2劑BNT疫苗，至於第一線工作人員等高危險族群則建議施打第三劑追加劑，Omicron來勢洶洶，「早接種早安心」。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。