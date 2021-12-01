Omicron病毒加速疫情終結？專家稱「1特點」宛如聖誕大禮
Omicron變種病毒的出現讓全球持續兩年的疫情，再次出現一股擔憂潮，各國紛紛收緊防疫措施，無不嚴陣以待。不過德國臨床流行病學家卻有不同看法，一直以來就有部分科學家認為，新冠病毒無法徹底清零，而是會轉變為類似感冒的溫和病毒，而Omicron病毒就是有望成為終結全球疫情的「聖誕禮物」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-01 16:49:51
新冠病毒變異株Omicron自上月於南非發現以來，已擴散歐洲、香港、日本與澳洲，目前全球各機構都在抓緊時間研究Omicron變種病毒，而根據《每日郵報》、《星期日標準報》等外媒報導，德國臨床流行病學家勞德巴赫（Karl Lauterbach）認為，對全球疫情來說，Omicron病毒可能是一份「聖誕大禮」。他指出，Omicron病毒光是在刺突蛋白上就有32個突變，幾乎是Delta病毒的兩倍，與大多數呼吸道病毒進化的方式一樣，代表了它能夠優化感染能力，但卻不致命。
南非醫學會主席庫茲（Angelique Coetzee）發現，南非首批感染Omicron病毒的病患多屬於年輕族群，儘管這些患者有更高的傳染性，但普遍感染症狀較輕，大部分患者在返家隔離後，大概兩到三天內都會好起來；南非的傳染病專家卡里姆（Salim Abdool Karim）則指出，Omicron病毒出現的症狀比先前都還要輕，包含乾咳、肌肉疼痛、發燒與盜汗，現有的疫苗對此變種病毒應該非常有效。
不過東安格利亞大學（University of East Anglia） 傳染病專家杭特（Paul Hunter）教授對此也提醒，儘管這個理論可能被證明是正確的，但也不代表病毒就真那麼溫和，尤其在高年齡層的風險族群的染疫症狀數據仍有待研究，盡快施打加強劑才是民眾保護自己的重要措施。
※【NOWnews 今日新聞
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