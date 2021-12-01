日本愛子公主滿20歲　5日將戴「二手皇冠」出席成年禮

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德仁天皇夫妻以及宮內廳職員今日晚上將會在御所住處為愛子公主慶生，不過為了不影響大學學業，相關成年儀式預定於本月5日舉行，將由德仁天皇在皇居宮殿授予愛子女性皇族最高等級勳章「寶冠大綬章」。屆時愛子公主將會首次身穿正式禮服，戴上皇冠出席。
這將會是自2014年秋篠宮文仁親王次女佳子內親王的成年禮以來，日本皇室睽違7年舉行成年禮，這也是時隔30年，首次有「天皇的女兒」成為成年皇族。
先前有報導指出，因為新冠肺炎疫情關係，為了節約、體恤民情，愛子不會向堂姐真子、佳子公主訂製全新王冠，屆時將借用姑姑黑田清子的王冠，打破了150年以來的傳統。
另外，愛子公主的成年記者會也因為目前大學課業繁忙等原因，預定於明年3月中旬、大學正放春假時舉行，讓愛子公主也能能平靜地思考詢答內容。
愛子公主是日本天皇的獨生女，但因為女性皇族不能繼承皇位，日前王儲是愛子的叔叔文仁親王，第二順位繼承人則是文仁親王的兒子悠仁親王。
愛子於2001年12月1日下午2時43分，在宮內廳醫院出生，由德仁天皇夫妻帶在身邊親自照顧。德仁天皇以及雅子皇后在取名時，參考「孟子」所言「愛人者，人恆愛之；敬人者，人恆敬之」，希望女兒將來能敬人、愛人，因此決定取名為愛子，稱號敬宮。因日本皇室並無姓氏，愛子公主在學時，則是使用「敬宮愛子」作為姓名。
愛子從幼兒園時期進入私立貴族學校學習院就讀，小學時期一度傳出遭到同學欺負，因此對上學心生畏懼，進而影響健康而缺課。在雅子皇后陪伴上學一段時間之後，克服陰影、健康長大。
愛子公主於2020年進入學習院大學就讀，於文學院日本語日本文學系，主修以古今日本語和日本文學為中心的日本文化，目前已經大學二年級，但因為疫情關係，就學之後仍維持線上授課方式，尚未回到校園。