歲末集福歌仔戲大匯演！歌仔戲天團免費演出為臺灣祈福
隨著疫情逐漸趨緩，各式藝文展演也陸續登場，國立傳統藝術中心將於12月11日至26日，連續3週，每週六、日晚上7點，於高雄市左營區海軍大操場舉辦6場「歲末集福歌仔戲大匯演」戶外免費演出活動。傳藝中心主任陳悅宜表示，有感近年各界飽受疫情之苦，此次特邀南臺灣6大知名歌仔戲團隊，以「歲末集福」為主題安排具有闢邪除煞、趕走厄運意涵的演出節目，祈求國泰民安。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-01 16:59:08
演出集結6個南部重量級歌仔戲團隊，包含明華園天字戲劇團、秀琴歌劇團、鶯藝歌劇團、春美歌劇團、尚和歌仔戲劇團及明華園日字戲劇團，以大型戶外公演型式，接力演出各團看家好戲。
陳悅宜指出，在傳統戲曲中常以鬼神故事來教化人心，獨特的表演氛圍，及穿梭陰陽兩界的精采劇情，極具教育意義與移風易俗的內涵，例如明華園天字戲劇團《鬼菩薩》、秀琴歌劇團《鍾馗傳奇》；尚和歌仔戲劇團《正莊‧千波之神2.0》透過媽祖的「守護神」形象將善念散播到各個角落，帶來去邪化煞、趨吉納福的效應；鶯藝歌劇團《千里兄弟情》則著墨犧牲自己成全大局的情操；春美歌劇團《咫尺天涯》描述在戰亂中追尋永恆之愛的堅持，演繹人間真善美的情感，在困頓之中滿懷希望、勇敢前行；明華園日字戲劇團《陰陽界錯中錯》一劇，以詼諧幽默的丑角戲橋段，傳遞積極正向的人生觀。
此次演出還特別辦理集點贈好禮活動，觀賞1場演出即可獲得1點，集滿6點於現場即可獲得神秘小禮1份。活動詳情請上國立傳統藝術中心官網或臺灣豫劇團臉書查詢。