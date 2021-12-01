高嘉瑜遭男友家暴　陳吉仲聲援：暴力行為無法忍受

民進黨立委高嘉瑜被週刊爆出遭男友林秉樞施暴，她今（1）日首度公開露面說明始末，希望自己是最後一個受害者。今農委會主委陳吉仲接受媒體聯訪時也強調，這樣的暴力行為無法忍受，並祝福她早日走出困境。
記者許若茵／台北報導
2021-12-01 17:10:06｜2021-12-01 17:10:17
高嘉瑜日前遭林秉樞毆打，身上多處受傷，她更控訴林持有許多不特定女性的私密照片、影片，藉此威脅自己與過去的女友。現警方已拘提林秉樞到案，並扣得相關手機、iPad、備份豆腐隨身碟（Qubii）、錄音筆等物品。
陳吉仲今下午出席台灣農產嘉年華「好釋連蓮」網購專區優惠活動，被問及此事時，他強調，大家都同意無法忍受這樣的暴力行為，相關檢調已經在進行，「我們當然也無法忍受」。
陳吉仲更透露，高嘉瑜非常關心農業，尤其曾多次希望農委會可將養豬產業的百億基金執行到位，謝謝高對農業朋友與部門的照顧，並祝福她能早日走出困境。
※【NOWnews 今日新聞
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