美女主播回家脫光被偷拍　律師：千萬不可走到陽台

明星、藝人容易成狗仔隊目標，對鏡頭特別敏感，美女主播劉涵竹就透露，曾經發現入住套房的對面頂樓，竟有大砲鏡頭對著自己拍，當時她還全裸走出陽台，嚇得驚聲尖叫，趕緊告訴同棟樓的明星、藝人好朋友，甚至向管理員投訴，嘗試想提告卻被打槍！





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▲美女主播劉涵竹常遇到瘋狂粉絲私訊騷擾。（圖／翻攝劉涵竹FB）

▲劉涵竹透露在家很放鬆，常常全裸走來走去。（圖／翻攝劉涵竹FB）

劉涵竹上綜藝節目《媽媽好神之俗女家務事》，自曝新聞工作壓力大，回家想要放輕鬆，通常第一件事就是脫掉高跟鞋，然後解除衣服束縛，在家裡全裸走來走去，有時就連澆花、收衣服，都會一絲不掛走出陽台，結果有一天看到對面頂樓，竟有人拿著長鏡頭對著自己拍，雖然想要提告，但律師認為舉證有點困難，除非當場請警察抓到現行犯，確認對方相機裡有不雅照片，才有機會告成功。





律師劉韋廷分析，偷拍室內確實犯法，受害者必須能舉證對方偷拍自己，像小S、林志玲就曾告贏媒體，但如果是劉涵竹主動走出陽台，脫離室內範圍，在開放空間全裸，不但告不成偷拍，可能還觸及妨害風化。但若是陽台有設置遮蔽圍牆，對方還刻意偷拍，還是會違法。





▲劉涵竹在家全裸被偷拍，可能告對方不成，還會吃上妨害風化之罪。（圖／翻攝《俗女家務事》YouTube）

劉涵竹透露，之前播夜間新聞到凌晨，遇到恐怖粉絲跟蹤她回家，只好拜託管理員警告對方不要亂來，沒想到對方改用私訊騷擾，還問她「為何不跟我結婚」、「為何要到我夢裡來」，瘋狂散布不雅影片、照片，讓她倍感困擾，律師無奈說，其實這些偷拍、傳私訊等性騷擾行為，即使被舉發裁罰，實際罰款都不高，只能建議女性做好紀錄、備分，先保護好自己。



