防新冠肺炎Omicron 陳其邁：春節防疫旅館14天住好住滿
為避免春節期間新型冠狀病毒病（COVID-19）最新變種病毒Omicorn的可能的入侵，高雄市長陳其邁今（1）日在防疫會議會後記者會中呼籲入境返台民眾最好在防疫旅館住滿14天，降低與家人接觸的風險。同時他也再次呼籲出門戴口罩，並盡量避免在閉密空間參加不戴口罩的聚會，做好防疫措施，可遠離病毒威脅。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-01 17:40:20
因應春節期間檢疫措施高雄市政府特別在今天的防疫會議中提出Ａ、Ｂ、Ｃ3方案， A方案是住防疫旅館14天加7天自主健康管理；B方案為10天入住防疫旅宿4天在家居家檢疫，7天自主健康管理；C方案則是已打滿2劑疫苗者，可選7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿，7天在家居家檢疫，7天自主健康管理。
陳其邁表示，為避免新型冠狀病毒病（COVID-19）最新變種病毒Omicorn入侵，建議返台民眾盡量選方案A在防疫旅館住滿14天，他強調，只要是高雄市籍市民將提供足夠的防疫旅館數量，可減少移動和檢查，與家人的阻隔風險降低很多。
陳其邁也認為，除了邊境防疫，打疫苗非常重要，高雄市預約打疫苗除1922預約平台外，所有合約醫療院所都可直接預約登記，接下來的社區接種站也會在公共場所安排可隨到隨打。
陳其邁也提醒市民朋友，秋冬季節已到來，要為Omicron做準備，只要維持高強度的邊境防疫，落實防疫工作，民眾不用過度擔心，也建議65歲以上長輩勇於打疫苗，打疫苗利大於弊，市府後續也將針對長照中心、老人多的據點催打疫苗，提高群體免疫。
※【NOWnews 今日新聞
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