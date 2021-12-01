高嘉瑜遭軟禁施暴飯店未察覺？同業替喊冤：很難判定

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友施暴事件，本人今（1）日特別召開記者會說明男友林秉樞的施暴過程，其中因為兩人在飯店發生爭執，卻未見飯店人員關心，引發主播張齡予在臉書上痛批該飯店嚴重失職、質疑教育訓練不足，在她看來簡直算是「幫兇」，但有飯店同業跳出來替該事件業者喊冤，認為當下情況真的很難介入、判定。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-01 17:24:06
面對該飯店被批失職、沒遵照相關安全SOP，不願具名的飯店同業私下表示，這個案件在公共場域並沒有嚴重肢體衝突，相關的口角狀況也有工作人員上前關心，認為真的很難要求業者判定進房後會有嚴重的暴力事件發生，並且從中介入。
不具名飯店業者表示，房間內施暴除非隔壁房的房客有投訴，或是房務人員察覺到特殊聲響，不然真的很難主動介入。至於對於房客有索取冰塊、藥品等需求，只能提供關懷，除非客人在通話或是送東西的過程中，有些明示、暗示向工作人員求救，否則很難做出判定。不過在正常的處理程序中，應該要對該房間做註記、加強關懷，並且相關人員輪替時要做好狀況交接。
面對顧客衝突，飯店同業強調，一般都會通報安全人員，現場協助安撫客人情緒，面對比較激動、有安全疑慮的話，則是會先協助帶開雙方人員，但如果僅是口角爭執，不涉及暴力，就飯店屬於外人的立場，實在不能過度干涉。