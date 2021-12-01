日本火山浮石飄到台灣　海委會持續監測

日本小笠原群島火山於今年8月噴發，產生大量火山浮石，火山浮石目前已隨著洋流漂流到屏東及台東等岸際，經海洋委員會海洋保育署巡查結果，目前尚未影響生態，後續將持續監控並規劃採水檢測；海洋委員會亦通報漁業署及航港局，提醒進出港船舶注意航行安全。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-01 17:24:21
海洋委員會表示，國家海洋研究院、國立成功大學及 NASA 科學家合作透過Sentinel 1雷達衛星資料於11月20日發現臺灣東部海域有疑似浮石群的蹤跡，11月29日起陸續接獲海巡署通報，屏東興海、旭海及台東綠島等岸際發現疑似日本火山浮石案，截至11月30日16 時30分，海巡署東部及南部分署所轄共發現火山浮石漂流至屏東興海至旭海、台東塔瓦溪北岸、綠島及蘭嶼等16處岸際及港區。
海洋委員會海洋保育署已與海巡署運用無人機空拍岸際，以了解浮石漂浮情形，並派員就近巡查，目前尚未影響生態；後續亦規劃採水檢測，另請地方政府先籌劃清除，倘有經費需求，海洋委員會海洋保育署將全力協助，並已通知港口管理單位應加強監控適時發布航行佈告，並即時提醒進出港船舶注意航行安全，以減緩浮石漂進港內，影響船隻航安全。
海洋委員會指出，由於火山浮石噴發數量不明，依推估模擬顯示，仍有大量浮石處於西北太平洋中，部分浮石陸續接近西表島、石垣島，另受冬季季風、海洋中尺度渦流及黑潮帶動，可能會陸續接近台灣。
海洋委員會暨所屬機關（構）將持續監測作業，透過衛星影像資料監測研判浮石可能位置，並進行近海確認與監控，同時配合國海院海洋模擬與日本析研之火山浮石漂流預測模擬相互驗證，以全面監控火山浮石動態，提早應處，避免海岸重要設施、過往船舶與海洋生態遭受損害。