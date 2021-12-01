高嘉瑜遭施暴　父親不捨暗自哭泣

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高母向媒體表示，她從來沒有打過小孩，頂多念女兒幾句而已，女兒就知道錯了，「要把她打死是不是，這邊也腫，那邊也腫」，聽到女兒說受傷後不敢回家講，她更是忍不住掉下眼淚。
高母說，實在難以想像女兒被打成這樣，社會上都會期待受害人勇敢站出來，但站在私領域立場，林秉樞如果被抓去關，沒關多久又放出來，很擔心女兒以後會再度受到傷害。
她也希望女兒能有個知心又體貼的伴侶，女兒應該也想有個好的感情歸宿，但就是找不到，「哪一個是好的，哪一個是壞的，女兒看不出來」。
高父說，女兒從小就很獨立，任何事都會自己處理好，不讓父母擔心，遇到這件事也是獨自挺過傷痛，完全沒透露任何訊息讓父母擔心、煩惱，當父母的會不心酸嗎？
高父指出，當然會不捨也一定會心疼，但安慰就是那幾句話「她也知道我們的心情，我們也知道她的心情」，父母的心酸是掛在心裡，不是一直掛在嘴上才叫心酸，外界說男人不流淚，都錯了，「那是親情的流淚，會哭嗎？會啊，躲在沒有人的地方哭而已」。
高父表示，女兒大學時期上節目時提到，以後交男朋友「不喜歡會打人的」，偏偏就被她碰上了，還能怎麼辦？（編輯：戴光育）1101201
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