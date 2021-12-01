熊貓、吳伯毅兩大外送尬10次免運 鎖區遭酸「到底多摳」
看準12月天冷及派對外送需求，兩大外送業者foodpanda及Uber Eats，不約而同喊出12月優惠，皆是加碼10次免外送服務費，foodpanda消費門檻需達250元，Uber Eats則是99元就可免外送費，不過有限指定地區，鎖區策略也讓網友抱怨「細分到區，到底多摳」。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-01 17:40:17
foodpanda今（1）日宣布首位品牌大使「胖胖達」正式登場，特地推出10次免運、買1送1助陣造勢，12月叫美食外送滿250元，輸入優惠碼「聖誕禮物」就免外送費，另有麥當勞那堤買1送1、漢堡王指定套餐7折等優惠。雖然消費門檻較高，但不限地區使用，對於沒有購買pandapro會員資格的用戶來說不無小補，不過單人點餐要湊到250元較難。
而Uber Eats即日起至12月31日叫美食外送，單筆滿99元輸入「美食超值」同樣可享10次免外送費，不過外送地點有指定縣市，其中台北市全區排除，新北市如板橋、中永和、三重、新莊、蘆洲、土城等區域也不列入，讓網友不滿留言表示：「邊緣人悲憤噓」、「一定排除人口稠密區阿」、「乾脆直接寫人口低於幾萬適用好了」。