高嘉瑜淚訴飯店錯失2次救援機會！馥都回應了

高嘉瑜今(1)日上午親自召開記者會，聲淚俱下還原整起事發經過，她表示上月11日入住新北市板橋馥都飯店，卻遭林秉樞施暴痛毆成傷，而在林秉樞對她施暴之前，盛怒之下還將高嘉瑜的包包等物品丟到飯店走廊，正當高嘉瑜狼狽撿拾時，飯店服務生跑過來，卻被林秉樞大聲喝斥不能幫忙撿，後來服務生就被罵跑，加上當時她的手機又在林秉樞手上，幾乎沒有辦法離開那裡。被問到是否嘗試跟飯店求救，高嘉瑜提到飯店人員疑二度錯過解救她的時機，第一次是林秉樞將她的包包扔到走廊時，房務人員過來查看卻未伸出援手；二是林秉樞向飯店拿冰敷袋、請飯店買藥時，飯店人員都沒覺得有什麼奇怪的地方。對此馥都飯店總經理吳百彩下午表示，「對於高委員在入住期間遇到這個事情，感到遺憾也很關心，這個事情大家也不樂見。」至於高嘉瑜對飯店有微詞的部分，吳百彩說，「服務上我們可以檢討再提升的部分，我們一定會再注意。」對於案情部分則不便多做說明。新聞來源為Newtalk 新頭殼